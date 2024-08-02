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體育

江旻憓謝前輩付出「令我們多資源追夢」 盼設慈善基金社企 助小孩尋覓所愛運動

【明報專訊】巴黎奧運女子重劍個人賽金牌得主江旻憓昨早凱旋，臉帶笑容接受傳媒採訪，她感謝市民支持之餘，亦感謝一眾劍擊前輩，「有很多師姐師兄付出很多，真的憑他們對這運動的熱愛，（在）少過我們現在的資源很多很多的時候，都這麼努力去為香港取得這麼多好成績，令我們這一輩有這麼多資源可以去追我們的夢想」。提到獲巨額獎金，她透露希望成立慈善基金或社企，幫助小朋友找到喜歡的運動。

另一金牌得主張家朗今日亦返港。而「女飛魚」何詩蓓昨早在女子100米自由泳取得銅牌，個人累積4面奧運獎牌（見另稿）；累計港隊在今屆奧運已取得兩金兩銅，至截稿前獎牌榜排名第14位。

「微笑劍后」江旻憓奪得港隊史上第三面奧運金牌。她昨早抵港前已有不少傳媒聚集接機大堂，有市民和遊客路經詢問得悉是江返港，均面露驚喜，不少人留下與記者一同等候。江旻憓約7時步出接機大堂，隨行的還有女子花劍代表陳諾思、文體旅局長楊潤雄等，圍觀者甫見劍后即舉機拍攝。

上屆後耗時沉澱 找回訓練動力

上屆奧運八強止步，江旻憓笑言上次返港在21日隔離時「面壁思過」，用了不少時間沉澱，找回繼續訓練的動力，今次返港見很多人迎接，不論恰巧在場或專程迎接都非常感動。不少人高呼「世一」，獲她飛吻回應。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將向她頒發600萬獎金，江旻憓稱除會向團隊、教練和室友送禮外，亦冀成立慈善基金或社企幫助小朋友，她舉例劍擊運動所需器材多，場地有限制，「所以我都很希望有時有些很高門檻入場的運動，可有多些機會給所有人都接觸到，有這麼多運動，不喜歡劍擊，都一定有一個小朋友會喜歡的，希望大家有機會去找到自己喜歡的運動」。

讚花劍女將陳諾思前途無限

被問到覺得政府投放於運動的資源是否足夠，她說非常感謝前輩的付出，指前輩在擁有更少資源下仍努力為港爭取好成績，令她們這一輩能有更多資源，「我覺得喺香港做運動員好幸福，特別係劍擊運動員，所以我希望所有運動員都咁幸福」。

今屆奧運「世一劍神」張家朗、何詩蓓亦奪獎牌，江向二人道賀，亦不忘提及「還有很多運動員都很努力，有陣時不是可以用我們的成績，去衡量我們的努力和對運動的熱愛」。她亦不時讚揚身旁的花劍女將陳諾思前途無限，希望市民支持其他港隊運動員，包括仍在巴黎奮戰者，「大家已經是最好，繼續加油」。

回顧奪金之路，決賽換劍被認為是賽事轉捩點，她憶述「那一刻沒辦法，所以我只想到換劍，再看看有什麼辦法」，當時所想的是不想在這麼漂亮的場地輸得很難看，感謝團隊助她賽前膝傷復元、多謝市民在時差下支持、記者的報道，更提醒記者「記得食早餐」。

料9月底重返賽場迎下一賽季

有記者問江屆30歲，未來有何計劃及回港最想做什麼，她聞言即笑說「係呀！救命！我30歲！」說到下一步目標不是比賽，「很想見多些小朋友，讓更多人分享這個金牌的喜悅，還有希望跟大家慶祝」。她又開玩笑說：「你（記者）想我訓練呀可？我今日唔想！」她說會先與爸爸見面，「滑少少雪」再打算。

圓夢後，江預計將於下月底重返賽場，迎接下一個賽季周期，首戰料於塞爾維亞出戰一連5站的衛星賽。

明報記者

相關字詞﹕凱旋 重劍 奧運金牌 江旻憓

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