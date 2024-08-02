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體育
2024年8月2日星期五
江旻憓謝前輩付出「令我們多資源追夢」 盼設慈善基金社企 助小孩尋覓所愛運動
與兩女將合照 接機市民：輸贏都光榮
曾擬退役 何詩蓓：盼求突破 過去3年很享受
賽前傷患困擾 「擠不了牙膏」料難參賽 8強搏盡止步 謝影雪哭謝鄧俊文不離棄
政府：加快商討場地要求 早開建劍擊館 總教練嘆現時訂場辦賽「棘手」 盼早落成
何詩蓓距金銀些微之差 王敏超：少少遺憾
鄭清然馬君正無緣風帆獎牌賽
何甄陶50自張心悅200背初賽止步
潘展樂100自破個人世績奪金 稱未受藥檢影響 賽前感被對手看不起
法國「新水神」馬爾尚 破奧運紀錄奪3金
樊振東4：3反勝張本智和 中國男單保4強席位
最後征奧負傷出局 戴資穎：不甘心但已盡力
獎牌榜
今日焦點賽事
拿度男雙8強出局 巴奧之旅告終 暗示已告別法網聖地 國手鄭欽文挫一姐女單坐銀望金
由荒山野嶺到羅蘭加洛斯 現場向偶像泥地王致敬
加拿大女足末輪挫哥倫比亞 被扣6分無礙出線8強鬥德國
夢幻隊輕取南蘇丹 兩連捷提早晉8強
新星岡慎之助封王 日本隊體操全能四連霸
土耳其槍手零裝備摘銀熱爆網 棄輔助眼鏡防護耳罩 「只要集中，其實唔難」
本屆最年長運動員 西班牙65歲馬術選手出局
奧運快遞：厄國藉男子競走奪首牌
利物浦小勝阿仙奴友賽連勝 史諾滿意小將發揮
3紅軍名宿訪太古城 為晏菲路展覽揭幕造勢
皇馬熱身賽負米蘭 安迪歷處子戰頭炮不響
Out Out轉轉
體壇快訊：劉知名結束12年全職生涯
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【明報專訊】（請看附圖）
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