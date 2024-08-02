利物浦小勝阿仙奴友賽連勝 史諾滿意小將發揮

仍有華基爾雲迪積克及達雲紐尼斯等主力缺陣的紅軍，此仗先由穆罕默德沙拿及法比奧卡華路分別在上半場13及34分鐘各建一功領先2球。其後阿仙奴在40分鐘靠夏維斯近門建功扳回一城，之後雙方再無進帳至完場。史諾賽後指球隊在防守死球時「仍有改進空間」，但亦稱讚換邊後入替的紅軍小將「即使下半場面對阿仙奴大舉進攻，仍可做到保持不失，實在相當難得」。

至於去季離開晏菲路，現時仍賦閒的名帥高普，則在最新專訪中表明短期內不會接受任何球會或國家隊邀請，意味他將會暫別足壇一段時間，「當然我不想退休，也不打算每天只是打板網球和照顧孫子，但我也決定暫時不會執教任何球隊。

曼聯新援約路休戰3個月

利物浦擊敗阿仙奴後，熱身賽喜獲兩連勝，而其宿敵兼下仗熱身賽對手曼聯，未開季就已面對主力接連傷退危機。同樣身處美國集訓的「紅魔」日前對阿仙奴先「行衰運」，不僅1：2失利而回，新援利尼約路及前鋒海倫更分別因足部及大腿肌肉受傷，分別缺陣3個月及6星期之久。及至昨晨迎戰西甲球隊貝迪斯，儘管曼聯以3：2險勝，入球功臣之一的拉舒福特及翼鋒安東尼馬菲奧斯又相繼傷出，傷情皆未明。