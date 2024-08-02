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體育

土耳其槍手零裝備摘銀熱爆網 棄輔助眼鏡防護耳罩 「只要集中，其實唔難」

【明報專訊】射擊雖非奧運熱門項目，兩位獎牌槍手卻憑Cool爆造型熱爆互聯網。繼韓國隊美女槍手金藝智儼如女版John Wick驚艷網民後，土耳其隊51歲四眼大叔迪歷奇（Yusuf Dikec）亦以零裝備制勝，沒有專用眼鏡及耳罩輔助下單手插袋輕鬆出擊，擊落一面混合團體射擊銀牌。原來這名街坊裝大叔大有來頭，曾是土其耳軍官的他已是第5次征奧，難怪槍法如神，面對網民驚訝熱議，保持輕鬆本色，「只要集中，其實唔難」。

射擊運動員向來裝備充足，土耳其白髮大叔迪歷奇日前出戰混合團體10米空氣手槍決賽，卻沒配備常見的輔助眼鏡及防護耳罩，只戴上普通黑框眼鏡及耳塞，單手插袋瞄準目標輕鬆發射，最終與24歲女拍檔查漢爾僅以14：16不敵塞爾維亞的金牌組合，但其一身隨意姿勢隨即熱爆網絡，瘋傳meme圖兼笑問土耳其是否派殺手參與特別任務，來自不同國家的網民更蜂擁到其社交網留言致敬，一夜變身網絡紅人的迪歷奇亦以手指代槍，重演經典手勢「回禮」。

51歲五度征奧 曾任憲兵部隊准尉長官

51歲的迪歷奇由2008年北京奧運開始連續第5次征奧，此前從未獲得奧運獎牌的他曾在2014年加冕世界賽雙料射擊冠軍，出戰射擊運動全因他原任土耳其憲兵部隊准尉長官，隨工作之便練得一身好槍法。有趣是他在巴黎奧運官網個人簡介上分享金句：「雙手插袋不能讓你成功（Success doesn't come with your hands in your pockets）」，他卻以單手插袋擊落銀牌。

面對網民熱議，迪歷奇接受家鄉電視台訪問時仍輕鬆以對，「我是天生槍擊手，不需要任何裝備。裁判見到有些意外，但過去我也是這樣參賽，拿過不少冠軍。我習慣開槍時張開雙眼，集中注意力瞄準目標，就是我的成功之道」。

「女版John Wick」腰掛公仔展母愛

其實較早前舉行的女子10米氣手槍賽事，奪銀的韓國槍手金藝智也以一身Cool爆造型驚艷網民。她在5月一場比賽片段被熱炒，吸引過百萬點擊，連帶巴奧官方社交網亦發文聚焦這兩名槍神。31歲的金藝智比賽時反戴Cap帽、全身黑衣不苟言笑，被網民形容為女版John Wick，吸引社交網X創辦人馬斯克關注，揚言推薦金藝智試鏡進軍大銀幕。不過，場上Cool爆的她其實是愛笑慈母，她在腰間掛上一個大象公仔，是女兒送贈的吉祥物。這位女版John Wick將在今午舉行的25米女子氣手槍資格賽再登場，網民可要拭目以待。

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