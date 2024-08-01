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體育

遭扯爛衫未能完賽 伍泰龍淚嘆「4年準備，兩分鐘完」

【明報專訊】首次踏上奧運舞台的伍泰龍（Jason），昨午在巴黎奧運出戰男子三項鐵人賽事，是香港歷來第四人代表港隊出戰此項目。惜這名24歲港將於游泳項目遭對手扯爛賽衣大幅落後，在單車項目更遭領先集團超圈，最終未能完成賽事。對於4年努力付諸流水，伍泰龍賽後失望得流下男兒淚，嘆「我還配稱為奧運選手嗎？」

衣服滲水礙游泳 落後大隊單車孤軍作戰

因塞納河水質問題延期一日的巴黎奧運三項鐵人昨日順利舉行，賽事起點為亞歷山大三世橋附近一個浮動碼頭，1500米游泳在塞納河進行，40公里單車及10公里跑步都在市中心上演。伍泰龍以24分06秒完成1500米游泳賽事，在55人中排第53上水，而在單車項目孤軍作戰下，踩至第5圈被迫「上岸」，未能超越奧斯卡於上屆東京奧運第33的成績。

伍泰龍賽後受訪時難掩失望，並解釋棄賽原因，「我在游水起步很好，差不多貼着南非隊選手的腳比賽。然後我游到第一個橋底，感覺被人扯爛賽衣背後的拉鏈，衣服不停地滲水，相當影響水阻。我在第一個浮波停了下來，嘗試整理衣服但不果，我知道已沒有機會了」。

「不知是否還配得上奧運選手頭銜」

伍泰龍以第53名完成10公里游泳，單車項目孤軍作戰下未有其他選手輪流破風，極難趕上前列車群，最終他決定「上岸」。這名港將難掩失落並流下男兒淚，稱難以接受此結局，「我準備了4年，花了兩年去取得資格，但只是兩分鐘就完結，我完成游泳項目後，深知已無望爭取成績，只能以完賽為目標。我已盡了全力，這實在令人心碎。現在我不知道自己是否還配得上奧運選手這頭銜」。

值得一提的是，伍泰龍今屆經歷連串「黑仔」事件，他今年2月於沙頭角公路練習時曾遭巴士撞傷，戰至最後一站亞洲盃才肯定取得奧運入場券。

賽果方面，男子組由英國隊的葉阿歷斯以1小時43分33秒奪金，女子組則由以1小時54分55秒完成的法國隊選手波格娜封后。

相關字詞﹕塞納河 港隊 伍泰龍 奧運 巴黎奧運 三項鐵人

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