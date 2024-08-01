李卓耀盧善恩單打分組賽止步 初奧旅終 盧末段泛淚 「想在這舞台再打耐點」

李分組第二位未能晉16強

27歲的李卓耀日前首戰以局數2：1險勝墨西哥隊加里度，此役硬撼中華台北隊12號種子周天成，雙方世界排名僅差6名，且此戰同樣要獲勝才可以小組首名取得唯一出線16強席位。第三度征奧的周天成首局一度以15：9領先，李卓耀其後狀態回勇追至18：19，但周天成靠着扣殺以21：18先取一局。次局初段比分依然緊咬，其中李卓耀意圖搶攻，但周天成藉掌握形勢，加上網前技術發揮不錯下，憑一記猛力扣殺以21：13再下一城，李卓耀終以局數0：2惜敗，未能晉級16強，只能以分組第二位完成首次奧運之旅。

女單方面，同樣初征奧的港隊新星盧善恩同日在D組最後一輪分組賽，雖然現場球迷不斷高呼「Happy加油」、「香港加油」，但泰國隊11號種子加特蓬保持高速移動配合多變球路，盧善恩力戰下以局數0：2不敵，兩戰皆北無緣16強。這名21歲港將在賽事末段已眼泛淚光，淚水在完場一刻奪眶而出，在混合採訪區更淚如泉湧。

盧善恩賽後坦承與對手實力存在差距，但已盡力打好每一球，「我不想這麼快完結，始終奧運是4年一次的盛事，我很想再打多幾分、在這個舞台再打耐一點，但我不夠人哋叻」，她又感嘆此仗一直被對手壓制，最終沒辦法走得更遠。她不忘感激現場的廣東話打氣聲，表示讓她更添動力，「平時沒太多人看我比賽，我好想為他們打場好波」。

總結今屆奧運，盧善恩形容一切來得太快，需時沉澱，「爭分周期的比賽很密集，我2024年在飛機上的時間，應該比在陸地的更多，這令我沒太多機會作系統性訓練，我知道有些技術和動作要改，但可能改到一半又要飛到外地比賽。現在終能鬆一口氣，我會跟教練商討之後怎練習」。

最後一屆 戴資穎分組賽出局

另外，早已表明今屆巴黎奧運是人生最後一屆奧運的30歲中華台北隊前「世一」戴資穎，昨在女單E組以局數0：2不敵泰國隊拉特查諾，分組賽出局。