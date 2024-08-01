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體育

法國男足大捷強勢出線 8強惡鬥冤家阿根廷

【明報專訊】東道主法國隊昨在巴黎奧運足球A組末輪3：0大勝新西蘭隊，以3戰全勝不失一球的強勢首名出線8強，將與近期交惡的B組次名阿根廷隊狹路相逢。此外，女足世界盃冠軍西班牙隊在C組尾輪，以2：0挫有名將瑪達上半場領紅的巴西隊，與以3：1勝尼日利亞的日本隊分別以首、次名晉身8強。

法國此役收起前鋒拿卡錫迪，改由桑馬迪達掛帥及擔任隊長，而這名效力水晶宮的鋒將亦不負所托於19分鐘打開紀錄，加上隊友翼鋒杜奧及前鋒卡利穆恩度在71和74分鐘連入兩球，以3球淨勝新西蘭，與以同一比數大勝幾內亞隊後得6分的次席美國隊攜手出線，8強對手分別是C組次名阿根廷和首名摩洛哥隊。

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法國和阿根廷將在周六凌晨交鋒，已被球壇視為「大戰」，理由是上月中在美洲國家盃封王後，發生效力車路士的中場安素費南迪斯在社交網直播隊巴內的慶祝時，聯同部分國家隊友唱出一首針對法國隊非洲裔球員的歌曲，而國際足協早前已表明將會調查事件。桑馬迪達說：「就最近發生的一切事情，每個法國人都受到影響，所以我們將要看看這場8強比賽會發生什麼事。」

阿根廷攻擊手祖利安艾華利斯則說：「我們知道與東道主法國比賽意味着什麼，但要闖入決賽，就得必須擊敗任何對手。」今次也是兩軍自2022年底的卡塔爾世界盃決賽後再次對壘，該仗兩軍激戰120分鐘後打和3：3，之後阿根廷在互射12碼贏4：2封王。另外，D組的日本隊藉前鋒細谷真大的補時入球1：0險勝以色列隊後，3戰全勝得9分兼零失球，與以同一比數挫馬里隊後得6分的巴拉圭隊分獲首、次名出線8強，將分別碰西班牙和埃及隊。

女足C組賽末輪方面，賽前已提早出線8強的西班牙隊與續由瑪達擔任隊長的巴西隊交鋒，惟上半場無攻門的「森巴兵」遠遜於9射5次中框的世界盃冠軍「狂牛」，更有瑪達因撐中對方隊長卡莫娜頭部直接領紅，而這名38歲老將當下更為此傷心落淚。多踢一人的狂牛下半場終憑迪卡絲迪露及普絲迪拉在68分鐘和補時建功，以2：0勝出及篤定首名出線，而巴西則續得3分。同組的日本隊藉前鋒濱野真香、田中美南及守將北川光先後建功，以3：1擊敗尼日利亞隊，賽後3戰得6分以次名出線。

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