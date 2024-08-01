國家隊女籃不敵塞爾維亞 兩連敗出線現暗湧

生死戰鬥波多黎各爭第3

三籃女隊挫法國旗開得勝

國女籃上一仗面對西班牙隊戰至加時因最後一擊處理不當以一分僅負。昨仗轉戰塞爾維亞，雙方於上半場互不相讓，其中國家隊兩名旅美中鋒韓旭及李月汝於上半場合砍17分。惟塞爾維亞於次節拉開分差以45：39結束上半場。國家隊下半場表現下滑，分差被拉開至雙位數。黃思靜雖於末節壓哨命中單手擦板三分試圖起勢，但被對手迅速回應澆滅反攻氣焰。國家女籃終59：81不敵塞爾維亞，分組賽未嘗一勝位列A組榜尾，最後一仗與波多黎各隊爭首勝，延續以最佳第3名出線機會；而塞爾維亞下仗將與西班牙爭奪小組首名出線。

至於上仗加時反勝國家隊的西班牙昨面對波多黎各險遭爆冷。西班牙雖於初段建立兩位數領先，但波多黎各於第三節打出19：5追平；雙方末節交替領先，其中波多黎各的賀寧舒特於完場前10秒命中關鍵中距離，助波多黎各以62：61領先。不過西班牙憑娜拉基爾藉最後一擊在籃下搏得犯規兩罰全中「反絕殺」對手，助西班牙取得分組賽兩連勝。

另外，三人籃球項目亦於昨晨開打，其中由CBA星將張寧領銜的國家男籃以16：21不敵荷蘭首戰飲恨。三人女籃方面，上屆東京奧運的奪銅班底的國家隊，除了轉戰五人籃球的楊舒予被陳明伶頂替外其餘不變，而她們於首戰與東道主法國隊在常規時間打和19：19，最後憑藉王麗麗的外投絕殺，以21：19旗開得勝。