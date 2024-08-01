日本小巨人加時憾負雙塔法國 末段爭議判決阻爆冷 《入樽》作者井上雄彥仍讚激勵人心

比起分組賽首戰對德國隊77：97大敗而回，昨仗日本全隊表現可謂脫胎換骨，其中身高僅得1.72米的控球後衛河村勇輝，多番直搗黃龍「剷入」對方禁區取分之餘，亦命中6個三分球。他全場錄得29分、7個籃板及6次助攻，更是繼入籍英國隊的鄧恩、美國隊的杜蘭特及斯洛文尼亞隊的當錫後，近4屆奧運男籃中第4個單場取得最少25分、5個籃板及5次助攻的球員。至於法國隊主將雲班耶馬及高拔，是役分別貢獻18分、11個籃板，以及7分、15個籃板的「雙雙」表現。

1.72米高河村勇輝獨取29分

除了河村勇輝，效力NBA球隊洛杉機湖人的日本隊大前鋒八村壘，也交出全場次高的24分及摘得3個籃板。雖然他在最後一節初段因第2次惡意犯規被逐，但日本隊在河村勇輝帶領下越戰越勇，第4節最後16秒更一度以84：80領先法國。不過法國射手史達澤爾之後射入三分球之餘，球證亦吹罰河村勇輝有推人動作而加罰一球，法國最後階段靠此爭議判決死裡逃生，連取4分追平84：84完法定時間，並在加時賽憑身高2.24米高的雲班耶馬連取8分鎖定勝局。惟慢鏡重播顯示，河村勇輝防守時手部未有明顯觸碰史達澤爾，因此或有誤判之嫌。

世盃冠軍德國挫巴西兩連勝

驚險反勝日本後，分組賽兩戰全勝的法國己鎖定8強一席。至於同組勁敵德國隊，則憑後衛舒路達攻入全場最高的20分，助這支應屆世界盃盟主以86：73擊敗巴西隊，同樣取得兩連勝，兩隊將在最後一場分組賽狹路相逢。

至於分組賽錄得兩連敗的日本，出線8強機會已變得渺茫，但對法國一役足證球隊雖敗不辱。就連日本籃球漫畫名著《男兒當入樽》的作者井上雄彥，亦不禁在個人社交媒體發帖稱讚祖國代表隊的表現激勵人心，「真是一場了不起的比賽，我以日本隊為榮。相信全世界球迷都會認同日本隊值得獲勝。希望你們會為打入8強奮戰到底。法國也很強，恭喜他們」。