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2024年8月1日星期四
何詩蓓100自摘銅 4牌刷新紀錄 世績保持者瑞典名將施約唐首奪金
李卓耀盧善恩單打分組賽止步 初奧旅終 盧末段泛淚 「想在這舞台再打耐點」
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單人雙槳 趙顯臻轉爭19至24名
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足壇快遞：麥巴比入主法乙卡昂
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【明報專訊】（請看附圖）
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