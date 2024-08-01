佐高域施維雅達抵酷熱 躋男女單8強

當地時間昨日中午（香港時間晚上）的巴黎氣溫高達35℃之餘，濕度亦達90%，佐高域在這烈日當空下以7：5、6：3勝高柏菲後埋怨天氣道：「我全身濕透了。和昨（前）天一樣，今（昨）天是非常潮濕的一天。我希望下雨，這樣可讓氣溫和空氣降溫一點。」從未在奧運封王的他，將與8號種子希臘隊的特薛斯柏斯爭入4強。同日躋身8強的種子球手尚有美國隊的湯美保羅及意大利隊的梅薩迪。

女單方面，施維雅達以直落兩盤6：3、6：4淘汰國家隊的王曦雨，8強對手是美國隊的歌蓮絲，而早在前晚苦戰3小時才晉級8強的國家隊一姐鄭欽文，賽後以身體不適為由退出混雙，由王欣瑜補上與張之臻合作比賽。

拿度／艾卡拉斯男雙入8強

另外，西班牙隊星級組合拿度／卡路士艾卡拉斯，昨晨在男雙16強以6：4、6：7（2：7）、10：2挫荷蘭隊奇克斯普／古洛夫。拿度賽後說：「我倆今次苦苦掙扎，但為能一起奮戰而高興和充滿樂趣。場外的良好關係有助我們場內的發揮。」至於梅利／丹伊雲斯則以6：3、6：7 （8：10）、11：9險勝比利時隊的辛達基爾／佐倫禾歷根。梅利賽後開心得留下男兒淚道：「這結果顯然是令人難以置信。你感到難以置信的快樂，就像這幸福的眼淚。」此外，女雙中華台北隊的謝淑薇／曹家宜因對手烏克蘭隊組合退賽，兵不血刃下躋身8強。