明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

200蛙準決賽出局 覃海洋：睡得差

【明報專訊】中國游泳隊主力「蛙王」覃海洋昨晨續態沉，這名男子200米蛙泳世界紀錄保持者，在此項目的巴黎奧運準決賽意外只得並列第10名無緣決賽，他賽後歸咎日前100米蛙泳決賽只得第7名帶來壓力，導致睡眠質素差勁。至於上屆一鳴驚人的國家跳水星將全紅嬋昨亮相，伙拍陳芋汐在女子雙人10米台順利封后及助國家隊達成七連霸。連同昨晚在女子小輪車（BMX）公園賽封后的鄧雅文，國家隊累積8金重返獎牌榜榜首。

稱受100蛙得第7影響 壓力大

覃海洋去年在世界賽囊括3個蛙泳項目金牌，並在200米以2分05.48秒刷新世績，昨卻先在初賽僅以第15位晉級準決賽，接着以2分09.96秒的成績排並列第10位而無緣決賽。25歲的他賽後承認受到100蛙只得第7名而影響，「這種神經上的壓力肯定沒有辦法這麼快消除。我的問題是想法太多」，又稱在100蛙賽前後兩天（27和28日）不能入睡，200蛙前後兩天（29和30日）也只睡了5個小時，使他曾考慮放棄200米。

全紅嬋陳芋汐10米台奪金

另外，首次在奧運參加女子雙人跳水項目的17歲國家隊星將全紅嬋昨登場，與上屆冠軍的18歲拍檔陳芋汐在10米台決賽由頭帶到尾，最終得359.10分，拋離得315.90分的亞軍朝鮮隊達43.2分下奪金，銅牌得主是304.38分的英國隊。

小輪車（BMX）方面，國家隊的18歲小將鄧雅文，昨在女子公園賽以92.60分力壓美國隊的賓尼加絲（Perris Benegas），奪得隊史在此項目首金，並助國家隊取得今屆第8金。

此外，英國隊的哈爾斯及國家隊的齊迎，在男子多向飛碟決賽以48和44分的成績打破奧運紀錄，分別獲得冠、亞軍。這也是國家射擊隊在該項目的首枚奧運獎牌。

相關字詞﹕齊迎 女子雙人10米台 孫一文 陳芋汐 全紅嬋 跳水 200米 蛙泳 游泳 覃海洋

上 / 下一篇新聞