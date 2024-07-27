200蛙準決賽出局 覃海洋：睡得差

稱受100蛙得第7影響 壓力大

覃海洋去年在世界賽囊括3個蛙泳項目金牌，並在200米以2分05.48秒刷新世績，昨卻先在初賽僅以第15位晉級準決賽，接着以2分09.96秒的成績排並列第10位而無緣決賽。25歲的他賽後承認受到100蛙只得第7名而影響，「這種神經上的壓力肯定沒有辦法這麼快消除。我的問題是想法太多」，又稱在100蛙賽前後兩天（27和28日）不能入睡，200蛙前後兩天（29和30日）也只睡了5個小時，使他曾考慮放棄200米。

全紅嬋陳芋汐10米台奪金

另外，首次在奧運參加女子雙人跳水項目的17歲國家隊星將全紅嬋昨登場，與上屆冠軍的18歲拍檔陳芋汐在10米台決賽由頭帶到尾，最終得359.10分，拋離得315.90分的亞軍朝鮮隊達43.2分下奪金，銅牌得主是304.38分的英國隊。

小輪車（BMX）方面，國家隊的18歲小將鄧雅文，昨在女子公園賽以92.60分力壓美國隊的賓尼加絲（Perris Benegas），奪得隊史在此項目首金，並助國家隊取得今屆第8金。

此外，英國隊的哈爾斯及國家隊的齊迎，在男子多向飛碟決賽以48和44分的成績打破奧運紀錄，分別獲得冠、亞軍。這也是國家射擊隊在該項目的首枚奧運獎牌。