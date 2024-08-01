快樂乒乓 61歲倪夏蓮圓3夢出局

第六度征奧的倪夏蓮是今屆巴黎奧運最年長運動員，儘管在32強「婆孫大戰」直落4局不敵孫穎莎，也非全無還擊之力，於第三局更打至「刁時」僅負11：13。除了多次展示「華麗轉身」換來全場掌聲，休息期間，倪婆婆獲老公丹尼爾遞上汽水解渴，完場後更相擁熱吻謝幕，在全場掌聲致敬下笑着離場。不少內地、香港網民深受倪婆婆的永不言退精神感動，期望她在來屆洛杉磯奧運延續傳奇。

倪婆婆笑談「不老之謎」道：「來巴黎前我有3個夢想，第一是出戰奧運，第二是贏一場，第三是跟孫穎莎打，現在全實現了，開心開心。年齡只是一個數字，但是上了年紀也不能跟自然鬥，要保重身體，乒乓是很好鍛煉，不要覺得老了就放棄夢想，要做喜歡的事情。」

中朝韓選手「世紀自拍合照」

有別倪婆婆輕鬆寫意，前晚伙拍申裕彬於混雙摘銅的韓國球手林鐘勳相當激動，原來他本應在20天後入伍服兵役，如今及時奪牌，終可獲優待豁免。在頒獎禮上，他按賽會要求手拿韓國牌子贊助的手機，與國家隊金牌組合及為朝鮮隊奪銀的李鄭息／金琴英的「世紀自拍合照」，兩韓選手更打破隔閡擊掌，盡顯體育精神。