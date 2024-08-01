世一王楚欽32強爆冷出局 稱無關慣用乒乓球拍遭踩斷 認能力不足

列為頭號種子的王楚欽此戰首局已經與22歲瑞典選手摩賈德戰至「刁時」，以10：12先輸一局，次局再以7：11落敗，其後王楚欽調整心態，以11：5及11：7扳平，但手握六角形球拍的摩賈德整場發揮超水準下，再以11：9及11：6贏出，王楚欽最終以2：4吞敗，無緣16強，也令國家隊肯定相隔20年後首次未能包攬男單決賽席位。

因慣用球拍日前在混雙奪金後遭攝影師踩斷，昨仗需使用副板比賽的王楚欽賽後表示，今仗落敗與事件無關，認為主要是自身能力不足。他表明前兩局給予的空間令摩賈德愈來愈釋放，稱「對手水平亦非常高，自己的神經反應並不是很理想，將會好好總結（這次經驗）」。

孫穎莎「婆孫大戰」輕勝躋16強

至於同為頭號種子的23歲星將孫穎莎，在女單32強與第六次征奧的61歲盧森堡球手倪夏蓮合演「婆孫大戰」，前者掌握主動權下，直落4局淘汰對手，輕鬆躋身16強。而主場的法國隊兄弟，3號種子的胞弟菲歷斯列布倫昨於16強激戰7局以4：3力克德國隊好手奧查洛夫晉級，惟11號種子的胞兄阿歷斯列布朗則以1：4被巴西隊4號種子卡杜朗奴淘汰。

港男女單32強同出局

黃鎮廷：或最後一屆

港隊方面，女將朱成竹在女單32強以0：4被日本隊好手平野美宇橫掃，未能躋身16強，其後將轉戰下周二上演的女子團體賽16強。至於男單港隊「一哥」黃鎮廷日前在混雙銅牌戰失利後，亦同樣以局數1：4在男單32強不敵國家隊好手樊振東，亦意味着港隊代表於今屆奧運單打項目悉數出局。黃鎮廷賽後稱滿意自己發揮，「曾想強行進攻，但對方不會出現很大失誤，壓迫感亦很強」。已完成今屆最後一仗的阿廷表示雖感有點可惜，但認為已盡最大努力，「至少不會好像上屆（奧運）覺得有點技巧未發揮出來，尤其混雙項目已突破上屆成績」 ，同時他坦言今屆或是其最後奧運，「4年後的奧運能否爭取資格都是未知數」。