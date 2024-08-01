明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

世一王楚欽32強爆冷出局 稱無關慣用乒乓球拍遭踩斷 認能力不足

【明報專訊】乒乓球男子單打「世一」的國家隊名將王楚欽，雖日前偕隊友孫穎莎贏得今屆巴黎奧運混雙金牌，但他昨轉戰男單32強卻以局數2：4不敵瑞典隊球手摩賈德，爆出今屆最大冷門，同時令國家隊自2004年雅典奧運以來，篤定首次未能包攬男單決賽席位。

列為頭號種子的王楚欽此戰首局已經與22歲瑞典選手摩賈德戰至「刁時」，以10：12先輸一局，次局再以7：11落敗，其後王楚欽調整心態，以11：5及11：7扳平，但手握六角形球拍的摩賈德整場發揮超水準下，再以11：9及11：6贏出，王楚欽最終以2：4吞敗，無緣16強，也令國家隊肯定相隔20年後首次未能包攬男單決賽席位。

因慣用球拍日前在混雙奪金後遭攝影師踩斷，昨仗需使用副板比賽的王楚欽賽後表示，今仗落敗與事件無關，認為主要是自身能力不足。他表明前兩局給予的空間令摩賈德愈來愈釋放，稱「對手水平亦非常高，自己的神經反應並不是很理想，將會好好總結（這次經驗）」。

孫穎莎「婆孫大戰」輕勝躋16強

至於同為頭號種子的23歲星將孫穎莎，在女單32強與第六次征奧的61歲盧森堡球手倪夏蓮合演「婆孫大戰」，前者掌握主動權下，直落4局淘汰對手，輕鬆躋身16強。而主場的法國隊兄弟，3號種子的胞弟菲歷斯列布倫昨於16強激戰7局以4：3力克德國隊好手奧查洛夫晉級，惟11號種子的胞兄阿歷斯列布朗則以1：4被巴西隊4號種子卡杜朗奴淘汰。

港男女單32強同出局

黃鎮廷：或最後一屆

港隊方面，女將朱成竹在女單32強以0：4被日本隊好手平野美宇橫掃，未能躋身16強，其後將轉戰下周二上演的女子團體賽16強。至於男單港隊「一哥」黃鎮廷日前在混雙銅牌戰失利後，亦同樣以局數1：4在男單32強不敵國家隊好手樊振東，亦意味着港隊代表於今屆奧運單打項目悉數出局。黃鎮廷賽後稱滿意自己發揮，「曾想強行進攻，但對方不會出現很大失誤，壓迫感亦很強」。已完成今屆最後一仗的阿廷表示雖感有點可惜，但認為已盡最大努力，「至少不會好像上屆（奧運）覺得有點技巧未發揮出來，尤其混雙項目已突破上屆成績」 ，同時他坦言今屆或是其最後奧運，「4年後的奧運能否爭取資格都是未知數」。

上 / 下一篇新聞