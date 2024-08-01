車路士簽丹麥門將 捲歧視安素道歉獲原諒

佐真臣早於15歲已加入維拉利爾青年軍，去季開始成為一隊正選，並在36場西甲賽事錄得143次撲救，成為當季西甲成功撲救次數最多的門將。預計佐真臣加盟「藍戰士」後，新帥馬利斯卡季初將起用他作為球隊首席門將，取代去季表現欠穩的羅拔山齊士及柏度域。

馬利斯卡又透露，早前捲入種族歧視風波的阿根廷國腳中場安素費南迪斯歸隊後，已「多次在隊內當眾道歉」，並已獲一眾法國隊友原諒，期盼此事可就此告一段落。

曼城熱身賽互射12碼不敵巴塞

另一方面，多支英超球會昨續戰季前熱身賽，當中英超霸主曼城雖由小將歷高奧拉利及中場基亞利殊建功，仍只能與西甲勁旅巴塞隆拿法定時間踢成2：2平手，並在互射12碼階段以1：4落敗。連同昨仗在內，曼城至今已連續3場熱身賽未嘗一勝。至於另外兩支前赴東亞集訓的英超球隊紐卡素及熱刺，則分途贏波而回。「喜鵲」作客日職球隊浦和紅鑽一役，憑積及梅菲梅開二度，加上阿歷山大伊沙克及李維士賀爾錦上添花，以4：1輕取對手；至於熱刺昨則有回鄉出賽的韓國籍隊長孫興慜獨取兩球，外加古路斯夫斯基及青年軍蘭斯舒亞的「士哥」，最終以4：3險勝韓職明星隊。