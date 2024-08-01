美國體操女團浴火重生 比拉絲李蘇妮珊戰勝心魔靠毛孩

力量與靈巧兼備的翻騰跳躍劃破巴黎奧運體操場館，隨着比拉絲於自由體操以14.666的全場最高分平穩着地，不只帶領美國體操隊鎖定女團金牌，也為自己帶來完美救贖。上屆東京奧運，比拉絲挾前屆里約奧運4金氣勢成焦點，她卻在女團決賽連番失手，不只讓美國隊失掉金牌予宿敵俄羅斯隊，其後更退出個人全能賽事。

比拉絲自由體操最高分救贖

掃走東奧失手陰影重奪金牌

受到體操常見的「空中失感」心理障礙影響，比拉絲在空中翻騰之際會因「斷片」失去方向感，嚴重的話更有機會墮地受傷。休養生息兩年，這名體操女王學會釋放重壓，戰勝心魔重現笑容，「我在完成跳馬落地時，感覺非常放鬆，腦海完全沒有閃過『回帶』畫面，比起里約奧運，這晚我們更加享受」。

浴火重生的還有比拉絲隊友李蘇妮珊（Suni），這名23歲苗裔女生在東京奧運個人全能奪金後好景不常，患上遺傳腎病體重暴漲，曾經輕描淡寫的踢腿動作，也因雙腳浮腫無法提起，「我好害怕熟悉的Suni永遠不會回來，但只要想到還有那麼多人支持我，認同我的實力，我不想放棄」。病癒後的Suni逐漸回復標準體態，同屬過來人的比拉絲不時送上鼓勵，特別在高低槓比賽時，按她要求站在附近聲援。

尋回犬Beacon當「狗醫生」治癒心靈

除了隊友間互相扶持，美國體操隊還有秘密武器─4歲金毛尋回犬Beacon。乖巧馴良的Beacon獲前體操運動員莫娜亞收養，後者去年2月將Beacon介紹給美國體操隊的傳訊主任基亞，變身「狗醫生」送上心靈慰藉。在上月出發到巴黎前的訓練營，戴上專用職員名牌的Beacon前往探班，令比拉絲及李蘇妮珊等一眾女團成員笑逐顏開，爭相與Beacon合照放上社交網分享。美國女團復勇奪金，足證基亞的「妙狗仁心」療程奏效：「運動員在過去數年不時向我們提出能否提供精神健康支援，現在看來這是我們最有趣及開心的計劃。」雖然Beacon未有隨隊到巴黎相伴，仍穿上一身美國隊衣遙距打氣，期待女團成員凱旋歸國後，帶上牠的最愛零食獎勵。

體操女團其他賽果，意大利及巴西隊分奪銀、銅牌，國家隊則位列總成績第6名。今晚上演的女子個人全能，將有衛冕的李蘇妮珊將與比拉絲同室操戈，衝擊個人今屆第二金。