阿仙奴4.2億簽卡拉科利5年 抵美會合新東家 阿迪達：可解人腳緊張問題

將披起阿仙奴33號球衣的卡拉科利，現已身在美國費城與新東家會合，並已投入季前操練，這名在今夏歐洲國家盃3場分組賽皆為意大利隊正選披甲的守將可出任左後衛及中堅位置，對於加盟這支上季英超亞軍球隊，卡拉科利在阿仙奴官方首個訪問中說：「我感覺很棒，但這只是個開始，我很高興為阿仙奴效力。」

阿仙奴領隊阿迪達昨在記者會上，對卡拉科利的加盟表示歡迎及感到非常高興，並稱球隊去季防線人腳一度緊張，令法國籍中堅威廉沙列巴疲於奔命，隨着卡拉科利的加盟，將可加強球隊的陣容深度，「簽下了一名擁有巨大發展潛力的球員」。「兵工廠」體育總監伊度則說：「這次轉會得以完成是團隊共同努力的成果」，並盛讚卡拉科利「擁有出色的能力及經驗」。阿仙奴將於明早續留美國，與另一英超球會利物浦踢友賽。

伊美路維勢投富咸

另一方面，上季只曾在英超上陣13場的24歲阿仙奴英籍中場伊美路維，據轉會記者羅曼奴透露已離開了球隊在美國的集訓大本營，並將以2700萬鎊（約2.7億港元）轉戰另一英超球會富咸，結束6季「廠兵」生涯。