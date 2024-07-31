以色列3將收死亡威脅 法政府偵辦防慘劇

以哈戰爭令中東局勢動盪，繼以色列網路安全部門曾指出，「伊朗黑客透過社交媒體發布以色列奧運代表團成員資料，並傳送威脅信息」後，法國內政部長達爾馬寧證實3名以色列選手受死亡威脅，已指示國家反網路仇恨機構着手偵辦，而法國檢察官辦公室亦說「已加緊尋求刪除有關的外洩資料」。

韓選手懼恐襲搬離選手村

上述事件亦牽動韓國泳隊神經，據報已有6人搬離選手村，而去年杭州亞運在男子200米自由泳奪金的黃宣優表示：「由於害怕恐襲，窗戶須由膠帶緊縛，而由選手村前往比賽場館需時45分鐘亦是問題。」此外，仍留在選手村的美籍網球手嘉奧芙承認10人用兩個洗手間不理想，致使已有5人離開。

另外，選手村自開放後已發生5宗偷竊案，一名不願透露名字的日本七欖隊球員失去財物總值3000歐元（約2.5萬港元），包括結婚戒指。至於近期大雨更逼出巴黎市內600萬隻老鼠，令遊客驚呼「比貓還大」，而奇怪的是副市長稱不想完全消滅老鼠，因牠們對於維護下水道的環境，能發揮一定作用。