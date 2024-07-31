明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國家隊體操男團逆轉失金 替補蘇煒德單槓兩度掉槓失分 日本後上封王

【明報專訊】中國男子體操隊前晚團體賽在大好形勢下失手失金，替補上陣的蘇煒德在單槓兩度掉槓，由領先日本隊3.267分逆轉成憾負0.532分，僅得銀牌。慘成「罪人」的蘇煒德賽後遭網民口誅筆伐， 28歲老大哥肖若騰難掩男兒淚，惟隨即要收拾心情迎接今晚上演的男子個人全能項目，再度挑戰衛冕的日本主將橋本大輝。

名將陳一冰預早慶祝終刪帖

在頭5單項後仍領先的中國男團，只要最後一項單槓平穩完成便有望重奪失落12年的金牌，名將陳一冰此時更在微博提前「開香檳」慶祝。不過，排在中國隊第二位出場的蘇煒德兩度掉槓，只得11.600低分，日本隊壓軸登場的橋本大輝則發揮正常，最終反勝0.532分封王，國家隊屈居亞軍，陳一冰其後急刪帖致歉。

蘇煒德向隊友道歉網民不領情

蘇煒德賽後頒獎禮遭身邊滿臉落寞的國家隊隊友冷落，反獲曾在單槓資格賽失手的橋本大輝主動安慰。這名24歲山東小將在男團賽前4日因隊友孫煒訓練受傷才獲替補上陣，在去年10月舉行的世界錦標賽，他也曾在單槓兩度掉槓令國家隊失金。他在賽後記者會公開道歉道：「對不起我的隊友，大哥們。他們非常努力，也經歷很多傷病，好不容易熬過來了，因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」惟內地網民不領情群起口誅筆伐，轟「能不能直接退役？」、「連累隊友很可恥」。

拼至手臂出血的老將肖若騰也直言「受不了這結果」，賽後受訪時更忍不住落淚，「誰不失誤，誰有更好表現，都可能獲得這面金牌。我們還是有實力的，我不知道遺不遺憾，現在有點想笑。你們可能會說，我最後一屆奧運付出那麼多，又頂過了傷病，但最後又是與金牌失之交臂，但人生總是這樣子」。肖若騰在東京奧運男子個人全能僅負有主場之利的橋本大輝奪銀，男團亦僅掛銅，此後一直受腳傷困擾，為求一圓奧運金牌夢帶傷堅持至今。

男子個人全能今晚舉行，肖若騰務必收拾心情再出發。另邊廂，日本體操隊總教練水鳥壽思則在社交網分享《男兒當入樽》作者井上雄彥送贈的手繪，畫上寫有金句「要是放棄便玩完！」，激勵他們反敗為勝，期望橋本大輝於個人項目再下一城。

國家隊其餘賽果，徐嘉余、唐錢婷於游泳項目各添一銀。其中第3度征奧的徐嘉余於男子100米背泳以0.32秒落後於世界紀錄保持者、意大利泳手捷干，取得個人歷來第3面奧運銀牌，與金牌始終緣慳一面。唐錢婷則在女子100米蛙泳以0.26秒之差不敵南非隊選手奪亞。

相關字詞﹕巴黎奧運

上 / 下一篇新聞

兩金寫歷史 張家朗劍指大滿貫 68年來男花衛冕首人 「大心臟」秘訣是堅持
兩金寫歷史 張家朗劍指大滿貫 68年來男花衛冕首人 「大心臟」秘訣是堅持
伸脷慶祝「自然反應」 稱或受米高佐敦影響
伸脷慶祝「自然反應」 稱或受米高佐敦影響
「決一劍」打3次 意抗議裁決 投訴台韓裁判屬港「近鄰」 港領隊：頭兩劍判續賽非偏幫
「決一劍」打3次 意抗議裁決 投訴台韓裁判屬港「近鄰」 港領隊：頭兩劍判續賽非偏幫
意網民洗版掀罵戰 銀牌得主：尊重裁判
意網民洗版掀罵戰 銀牌得主：尊重裁判
見證愛徒「男孩」成「男人」 教練：心理質素取勝關鍵
見證愛徒「男孩」成「男人」 教練：心理質素取勝關鍵
議員促快建劍擊館 增撥運動資源 學者指產業化需「做大個餅」 倡大學增專業課程
議員促快建劍擊館 增撥運動資源 學者指產業化需「做大個餅」 倡大學增專業課程
康體藍圖擬建30設施 劍擊館未有下文
康體藍圖擬建30設施 劍擊館未有下文
劍校查詢急增 「旻憓效應」料吸女生
劍校查詢急增 「旻憓效應」料吸女生
港隊暫2金1銅 馬會獎勵1575萬
港隊暫2金1銅 馬會獎勵1575萬
何詩蓓兩屆3牌 港將之最 200自摘銅 乘勇100自再爭獎
何詩蓓兩屆3牌 港將之最 200自摘銅 乘勇100自再爭獎
冠軍公園祝捷 江旻憓剖白「不完美」自己
冠軍公園祝捷 江旻憓剖白「不完美」自己
「鄧謝配」明晨惡鬥韓國隊「世三」組合 爭入4強
「鄧謝配」明晨惡鬥韓國隊「世三」組合 爭入4強
獎牌榜
獎牌榜
今日焦點賽事
今日焦點賽事
黃杜配無緣獎牌 銅牌戰負韓組合 仍寫歷屆最佳成績 國家隊壓朝鮮添金補上屆遺憾
黃杜配無緣獎牌 銅牌戰負韓組合 仍寫歷屆最佳成績 國家隊壓朝鮮添金補上屆遺憾
馬君正風帆賽畢7場暫列11 距獎牌賽僅1分
馬君正風帆賽畢7場暫列11 距獎牌賽僅1分
塞納河大腸桿菌含量超標 三鐵泳賽延今午舉行
塞納河大腸桿菌含量超標 三鐵泳賽延今午舉行
趙顯臻單人雙槳列第6 無緣獎牌組今爭名次
趙顯臻單人雙槳列第6 無緣獎牌組今爭名次
嘉奧芙女單16強負維姬治 轟裁判不公淚灑球場
嘉奧芙女單16強負維姬治 轟裁判不公淚灑球場
阿根廷男足吐烏氣次名出線
阿根廷男足吐烏氣次名出線
奧壇快遞：加拿大男籃兩連勝出線在望
奧壇快遞：加拿大男籃兩連勝出線在望
烏克蘭女劍士奪巴奧首牌盼獻同胞
烏克蘭女劍士奪巴奧首牌盼獻同胞
以色列3將收死亡威脅 法政府偵辦防慘劇
以色列3將收死亡威脅 法政府偵辦防慘劇
畢丁加轉項沙排 巴奧首擊挫東道主旗開得勝
畢丁加轉項沙排 巴奧首擊挫東道主旗開得勝
阿仙奴4.2億簽卡拉科利5年 抵美會合新東家 阿迪達：可解人腳緊張問題
阿仙奴4.2億簽卡拉科利5年 抵美會合新東家 阿迪達：可解人腳緊張問題
Out Out 轉轉
Out Out 轉轉
體壇快訊：港珠澳半馬抽籤報名明截止
體壇快訊：港珠澳半馬抽籤報名明截止