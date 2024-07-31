國家隊體操男團逆轉失金 替補蘇煒德單槓兩度掉槓失分 日本後上封王

名將陳一冰預早慶祝終刪帖

在頭5單項後仍領先的中國男團，只要最後一項單槓平穩完成便有望重奪失落12年的金牌，名將陳一冰此時更在微博提前「開香檳」慶祝。不過，排在中國隊第二位出場的蘇煒德兩度掉槓，只得11.600低分，日本隊壓軸登場的橋本大輝則發揮正常，最終反勝0.532分封王，國家隊屈居亞軍，陳一冰其後急刪帖致歉。

蘇煒德向隊友道歉網民不領情

蘇煒德賽後頒獎禮遭身邊滿臉落寞的國家隊隊友冷落，反獲曾在單槓資格賽失手的橋本大輝主動安慰。這名24歲山東小將在男團賽前4日因隊友孫煒訓練受傷才獲替補上陣，在去年10月舉行的世界錦標賽，他也曾在單槓兩度掉槓令國家隊失金。他在賽後記者會公開道歉道：「對不起我的隊友，大哥們。他們非常努力，也經歷很多傷病，好不容易熬過來了，因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」惟內地網民不領情群起口誅筆伐，轟「能不能直接退役？」、「連累隊友很可恥」。

拼至手臂出血的老將肖若騰也直言「受不了這結果」，賽後受訪時更忍不住落淚，「誰不失誤，誰有更好表現，都可能獲得這面金牌。我們還是有實力的，我不知道遺不遺憾，現在有點想笑。你們可能會說，我最後一屆奧運付出那麼多，又頂過了傷病，但最後又是與金牌失之交臂，但人生總是這樣子」。肖若騰在東京奧運男子個人全能僅負有主場之利的橋本大輝奪銀，男團亦僅掛銅，此後一直受腳傷困擾，為求一圓奧運金牌夢帶傷堅持至今。

男子個人全能今晚舉行，肖若騰務必收拾心情再出發。另邊廂，日本體操隊總教練水鳥壽思則在社交網分享《男兒當入樽》作者井上雄彥送贈的手繪，畫上寫有金句「要是放棄便玩完！」，激勵他們反敗為勝，期望橋本大輝於個人項目再下一城。

國家隊其餘賽果，徐嘉余、唐錢婷於游泳項目各添一銀。其中第3度征奧的徐嘉余於男子100米背泳以0.32秒落後於世界紀錄保持者、意大利泳手捷干，取得個人歷來第3面奧運銀牌，與金牌始終緣慳一面。唐錢婷則在女子100米蛙泳以0.26秒之差不敵南非隊選手奪亞。