嘉奧芙女單16強負維姬治 轟裁判不公淚灑球場

早前在溫布頓錦標賽打入女單4強的維姬治，昨仗首盤先險勝7：6（9：7），次盤在一次回擊嘉奧芙的發球後網球掉在底線附近，司線員起初裁定這球出界，但主裁判甘比斯圖否認，最終改判維姬治得分，令後者得以進一步領前至4：2。嘉奧芙為此上前與裁判爭論達數分鐘不果而淚灑當場，並最終以2：6再輸一盤，無緣8強，這名去年揚威美國公開賽的20歲新星賽後仍情緒激動地說：「我總是必須為自己辯護，我在這場比賽被欺騙了，這對我不公平！」

艾卡拉斯男單闖16強碰俄將

此外，國家隊的鄭欽文昨以6：7（7：9）、7：6（7：4）、6：1反勝另一美籍球手艾瑪娜華露，將與德國隊的36歲前一姐姬爾芭爭入4強，後者以6：4、6：3淘汰16號種子加拿大隊的莉拉費蘭迪絲；至於8號種子英籍的歌蓮絲則以6：0、4：6、6：3力克哥倫比亞隊的奧蘇莉奧。

男單次圈方面，次號種子西班牙隊的卡路士艾卡拉斯以6：1、7：6（7：3）挫荷蘭隊的奇克斯普，16強對手是以獨立身分參賽的俄將沙夫連。至於前晚淘汰西班牙隊宿敵拿度的塞爾維亞隊名將佐高域，已落實不會參加奧運之後、下周初展開的加拿大公開賽。