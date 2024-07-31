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體育
2024年7月31日星期三
兩金寫歷史 張家朗劍指大滿貫 68年來男花衛冕首人 「大心臟」秘訣是堅持
伸脷慶祝「自然反應」 稱或受米高佐敦影響
「決一劍」打3次 意抗議裁決 投訴台韓裁判屬港「近鄰」 港領隊：頭兩劍判續賽非偏幫
意網民洗版掀罵戰 銀牌得主：尊重裁判
見證愛徒「男孩」成「男人」 教練：心理質素取勝關鍵
議員促快建劍擊館 增撥運動資源 學者指產業化需「做大個餅」 倡大學增專業課程
康體藍圖擬建30設施 劍擊館未有下文
劍校查詢急增 「旻憓效應」料吸女生
港隊暫2金1銅 馬會獎勵1575萬
何詩蓓兩屆3牌 港將之最 200自摘銅 乘勇100自再爭獎
冠軍公園祝捷 江旻憓剖白「不完美」自己
「鄧謝配」明晨惡鬥韓國隊「世三」組合 爭入4強
獎牌榜
今日焦點賽事
黃杜配無緣獎牌 銅牌戰負韓組合 仍寫歷屆最佳成績 國家隊壓朝鮮添金補上屆遺憾
馬君正風帆賽畢7場暫列11 距獎牌賽僅1分
塞納河大腸桿菌含量超標 三鐵泳賽延今午舉行
趙顯臻單人雙槳列第6 無緣獎牌組今爭名次
嘉奧芙女單16強負維姬治 轟裁判不公淚灑球場
阿根廷男足吐烏氣次名出線
奧壇快遞：加拿大男籃兩連勝出線在望
國家隊體操男團逆轉失金 替補蘇煒德單槓兩度掉槓失分 日本後上封王
烏克蘭女劍士奪巴奧首牌盼獻同胞
以色列3將收死亡威脅 法政府偵辦防慘劇
畢丁加轉項沙排 巴奧首擊挫東道主旗開得勝
阿仙奴4.2億簽卡拉科利5年 抵美會合新東家 阿迪達：可解人腳緊張問題
Out Out 轉轉
體壇快訊：港珠澳半馬抽籤報名明截止
今日焦點賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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兩金寫歷史 張家朗劍指大滿貫 68年來男花衛冕首人 「大心臟」秘訣是堅持
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