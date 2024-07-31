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體育

冠軍公園祝捷 江旻憓剖白「不完美」自己

【明報專訊】今屆巴黎奧運新增冠軍公園勝利巡遊，讓一眾獎牌得主有機會與公眾分享喜悅，以艾菲爾鐵塔為背景慶祝他們的成就。港隊今屆奧運首金得主江旻憓（Vivian）昨晨參與此活動後接受本報訪問，剖白自己心中的不完美，並盼眾人面對逆境時，也有勇氣克服難關。

今屆奧運新增的冠軍公園慶祝假夏樂宮舉行，這個同為開幕禮儀式的場地可容納1.3萬人，法國男子七人欖球隊打頭陣炒熱氣氛，港隊女重「世一」江旻憓，則與匈牙利隊女重銅牌得主穆夏莉、美國隊女花銀牌得主史高露絲、日本隊的男重冠軍加納虹輝一同登場。

在逾30℃高溫下，江旻憓仍笑容滿面，不斷向民眾揮手及大派心心，當她在混合採訪區接受訪問時，即高呼「好正」。當這名「微笑劍后」贏得金牌時，各大傳媒即時將她「起底」——史丹福大學畢業生，其後攻讀中國人民大學法律碩士及香港中文大學法律博士，鋼琴更是演奏級水平，可謂文武雙全，亦有不少人稱讚她是完美化身。

為劍擊忽略身邊人 非稱職女兒朋友

不過，江旻憓直言自己未如外界形容般完美，更指自己為了劍擊忽略身邊人，並非稱職的女兒及朋友。今次在巴黎奧運奪金，正好跟兒時好友及家人分享喜悅，「我對朋友實在虧欠太多，也是個非常糟糕的朋友。因為我太專注擊劍，我總是缺席生日的慶祝，也很少機會外出，但她們仍是我最好的朋友，無論如何都支持我」。

自小習劍的江旻憓，也感激家人無條件支持，「他們沒有什麼期望，但只要我想做某些事，他們都相信我能做到，即使他們可能不太同意我打劍，但也給我很大空間」，他又期望香港的父母讓小朋友參與運動，從成敗得失之中有所成長。

辛苦訓練克服傷患 怕令人失望

作為港隊奧運「三朝元老」，江旻憓坦承在6月亞洲賽前再傷膝蓋，也感到壓力，「每當我感到壓力時，我就會去訓練，因為這是我唯一能做的事，也令我變得更有自信。我在重訓時舉着最重的量，也訓練得很辛苦，直到膝蓋受傷，這意味着我已經全力以赴」。

江旻憓過去在兩年內傷及兩膝，她的一句「不怕痛，克服傷患是強項」也教人心痛。她直言在意別人想法，也怕自己令人失望，她提到第一次2017年首次斷前十字韌帶最難捱，「雖然那時我進步了很多，但我還未有實質的成績，我覺得一切也不真實。我忍了很多痛再次訓練，到第二次受傷，我覺得每克服一次困難，就多一分信心」。

在奪冠後兩日，江旻憓直言仍未有實感，「這很奇怪，因為我想我每天都花了很長時間來準備，但現在可以放鬆一下，不必再為沒有訓練感到內疚」。至於未來的目標，江旻憓也未有多想。

江旻憓又稱首戰奧運時，受到該屆女重匈牙利籍冠軍劍手薩絲的鼓勵，令她渴望回饋及傳承，「薩絲是多年的世一，一直都沒有拿過世界賽和奧運冠軍，但她在第三次奧運贏了，隨後在選手村更讓我摸她的金牌，希望我都可以跟後輩分享」。

盼成立非牟利機構 為體育發展出力

提到奪金所得的600萬港元獎金，江旻憓笑稱會將一部分用來買士多啤梨吃，並購買禮物予隊友及教練團隊，她也期望成立非牟利機構，為推動體育發展出一分力。對於香港商店在她奪金後推出優惠，她也眉開眼笑地說：「這是好事，讓我能跟更多人分享喜悅」。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

相關字詞﹕夏樂宮 江旻憓 奧運 巴黎奧運 劍擊

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