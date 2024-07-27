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體育

何詩蓓兩屆3牌 港將之最 200自摘銅 乘勇100自再爭獎

【明報專訊】港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨晨在巴黎奧運200米自由泳決賽，以1分54.55秒收穫銅牌，連續兩屆登上頒獎台之餘，個人更累積3面奧運獎牌寫下港將之最；而金、銀牌則由打破奧運紀錄的澳洲隊泳手奧卡拉簡，以及其世績保持者隊友迪米絲包辦。Siobhan同晚轉戰100自初賽，游出53.02秒取小組首名，總成績次名晉級今晨的準決賽。

何詩蓓200自準決賽以1分55.51秒，總成績排第四晉級。她在決賽列第六線道，同場競爭對手包括上月在隊內測試賽寫下世界前二快紀錄的澳洲隊雙星迪米絲和奧卡拉簡。何詩蓓決賽跳池反應時間為參賽8人中第四快的0.70秒，早段已加速冀搶佔先機，分別以26.72秒及55.7秒率先完成首50米和100米。不過，迪米絲和奧卡拉簡在最後100米開始發力，何詩蓓雖在150米保持0.2秒的優勢，但轉池後即被兩人反超並拋離。最終奧卡拉簡以1分53.27秒首名觸池，以0.23秒之微打破迪米絲上屆在東京創下的奧運紀錄奪金，迪米絲則慢0.54秒屈居銀牌。何詩蓓則慢奧卡拉簡1.28秒，以1分54.55秒得銅牌。

認今屆對手實力強 登頒獎台不易

何詩蓓繼東京奧運取得100自和200自銀牌後，再於巴黎進帳銅牌，累積3面獎牌獨佔港將最多奧運獎牌紀錄，並將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒予個人項目銅牌港將的150萬元獎金。她賽後接受電視台訪問時承認，成績比想像中較慢，但看見父母和港人親臨拉德芳斯體育館打氣，依然樂在其中，「上屆東京無法讓觀眾入場看比賽，這次看見很多區旗、很多香港人支持，感覺很不同。今屆對手實力更強，明白要登上頒獎台並非易事，但我相信自己實力，自知過去幾年在訓練上付出不少工夫」。她又不忘感謝香港市民捱夜觀看賽事直播支持港將，「多謝大家較定鬧鐘睇我們比賽。雖然這幾日比較少上social media（社交網），但收到大家的愛、大家的支持，希望大家繼續支持香港運動員」。

100自總成績次名晉身今晨準決賽

踏上頒獎台後不足24小時，何詩蓓即轉戰100自，她在初賽第4組由頭帶到尾，以53.02秒率先觸池，僅次於在第二組游出52.99秒的瑞典隊星將施約唐，總成績次名晉身今晨準決賽。同日出戰男子100自初賽的港將何甄陶，以51.46秒排總成績第55名，未能晉身準決賽。他賽後稱參戰100自志在提前適應奧運氣氛，準備明午再戰50自初賽。

相關字詞﹕何甄陶 迪米絲 奧卡拉簡 100米自由泳 銅牌 200米自由泳 何詩蓓 女飛魚 港隊 巴黎奧運

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