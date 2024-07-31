港隊暫2金1銅 馬會獎勵1575萬

何詩蓓黃杜團隊各150萬

本港多間機構及企業也獎勵運動員。繼港鐵前日宣布所有於奧運及巴黎殘運會奪牌的本地運動員可獲終身免費任搭港鐵車票，旅行社東瀛遊昨稱，所有出戰巴黎的35名港隊運動員，可全年免費入住公司旗下位於日本沖繩的酒店，希望為每名出戰港將賽後提供一個輕鬆度假之旅，感謝港隊付出的努力和心血。

叙福樓主席黃傑龍於facebook發文稱，會為張家朗的餐廳會籍充值10萬元，邀請他到集團食肆消費，「唔夠話我知，隨時加」。

商業機構也乘機招徠，大灣區航空為慶祝張家朗成為史上首位獲得兩面金牌的香港運動員，送出50套任何航點來回機票（不包括燃油附加費及稅）；香港快運推出台北、台中及高雄「輕便飛」特價單程機票，票價低至1元，名額1萬個，售完即止。

香港街市旗下20個街市昨日也推出優惠，其中包括在環球海產購買游水鮮魚滿100元即減30元。