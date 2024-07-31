明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

議員促快建劍擊館 增撥運動資源 學者指產業化需「做大個餅」 倡大學增專業課程

【明報專訊】港隊於奧運暫獲2金1銅獎牌，有議員及學者認為，政府應乘港隊奪佳績之勢，大力推動本地體育發展。立法會議員鄭泳舜期望，新一份《施政報告》可在運動科學及醫學方面投放更多資源；身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛稱，要發展好劍擊，離不開專業場館，要求加快建造劍擊體育館。浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松倡本地大學增加運動產業人員課程，培訓人才，並透過專業化推動運動產業化。

去年特首《施政報告》提及，文體旅局繼續推展《體育及康樂設施十年發展藍圖》，提供多項康體設施如體育館、運動場和公園，包括設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，但劍擊館落成無期。霍啟剛回覆本報查詢表示，過去20年政府在體育方面的支持持續加大，造就了今天港隊的成績，下一步要做好運動專業化，投資發展專業團隊，包括教練、物理治療師等，期望政府重視。

霍啟剛籲投資教練物理治療師團隊

霍說發展劍擊運動需要一個10年規劃藍圖，目前場地仍是一個限制，認為要發展好劍擊離不開專業場館，才能做到專業培訓，希望政府提出的劍擊體育館能夠加快建造。對於特首李家超將於10月公布新一份《施政報告》，霍啟剛希望體育方面能多着墨，推動體育「五化」（精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化）發展。

鄭泳舜昨回覆本報查詢表示，目前劍擊等運動的場地「有困難」，對體育普及有障礙。他稱新體院大樓料今年底才入伙，劍擊訓練現階段仍需在舊場館練習，但劍擊運動員愈來愈多，他關注劍擊館的落成進度，希望盡快有好消息。鄭泳舜認為政府應乘港隊今屆奧運奪佳績之勢，推動本地運動發展，期望新一份《施政報告》可在運動科學及醫學方面投放更多資源。

經民聯梁美芬稱體育在政府政策上被忽略，現在是靠一眾香港運動員的努力，在奧運場上為香港爭光，她要求政府應為資質優秀、有潛力的運動提供更多支援。

學者：政府作召集者 結合零售娛樂產業

劉永松昨於港台節目《千禧年代》表示，張家朗於上屆奧運奪金後，本地劍擊班出現報名熱潮，劍擊服和劍具等全數售罄，形容是「用明星效應帶動全民參與劍擊運動」，體院在運動科學方面的訓練亦達世界水平。不過，他認為學習劍擊及購買相關器材等只是運動產業化的一部分，認為「要做大個餅」，政府應扮演召集者角色，將零售、餐飲及娛樂等產業結合，把精英運動員「正面、有鬥志」的價值推廣開去。

劉永松稱香港在運動產業化方面缺乏專業人才，舉例在球王美斯訪港事件中，香港缺少可檢視並簽署合約的專家，若無本地培養人才則「永遠受制」，他建議本地大學應增加運動產業人員的課程，培養專才。

馬會行政總裁應家柏則說，港隊在巴黎及香港均得到港人熱烈支持，「顯示了體育對凝聚社會的重要」，認為應加大力度支持體育發展。

正外訪的特首李家超昨祝賀張家朗及何詩蓓奪牌，他說香港很重視體育，每年提供很多撥款，體院亦很重視運動員培訓，備有優秀教學、設施及環境，讓運動員全心全意令自己達到最佳狀態。另外，政務司長陳國基、財政司長陳茂波、文體旅局長楊潤雄、行會非官守議員及立法會主席梁君彥亦恭賀二人奪牌。

明報記者

相關字詞﹕體育政策 何詩蓓 江旻憓 張家朗 劍擊 奧運金牌 巴黎奧運

上 / 下一篇新聞

兩金寫歷史 張家朗劍指大滿貫 68年來男花衛冕首人 「大心臟」秘訣是堅持
兩金寫歷史 張家朗劍指大滿貫 68年來男花衛冕首人 「大心臟」秘訣是堅持
伸脷慶祝「自然反應」 稱或受米高佐敦影響
伸脷慶祝「自然反應」 稱或受米高佐敦影響
「決一劍」打3次 意抗議裁決 投訴台韓裁判屬港「近鄰」 港領隊：頭兩劍判續賽非偏幫
「決一劍」打3次 意抗議裁決 投訴台韓裁判屬港「近鄰」 港領隊：頭兩劍判續賽非偏幫
意網民洗版掀罵戰 銀牌得主：尊重裁判
意網民洗版掀罵戰 銀牌得主：尊重裁判
見證愛徒「男孩」成「男人」 教練：心理質素取勝關鍵
見證愛徒「男孩」成「男人」 教練：心理質素取勝關鍵
康體藍圖擬建30設施 劍擊館未有下文
康體藍圖擬建30設施 劍擊館未有下文
劍校查詢急增 「旻憓效應」料吸女生
劍校查詢急增 「旻憓效應」料吸女生
港隊暫2金1銅 馬會獎勵1575萬
港隊暫2金1銅 馬會獎勵1575萬
何詩蓓兩屆3牌 港將之最 200自摘銅 乘勇100自再爭獎
何詩蓓兩屆3牌 港將之最 200自摘銅 乘勇100自再爭獎
冠軍公園祝捷 江旻憓剖白「不完美」自己
冠軍公園祝捷 江旻憓剖白「不完美」自己
「鄧謝配」明晨惡鬥韓國隊「世三」組合 爭入4強
「鄧謝配」明晨惡鬥韓國隊「世三」組合 爭入4強
獎牌榜
獎牌榜
今日焦點賽事
今日焦點賽事
黃杜配無緣獎牌 銅牌戰負韓組合 仍寫歷屆最佳成績 國家隊壓朝鮮添金補上屆遺憾
黃杜配無緣獎牌 銅牌戰負韓組合 仍寫歷屆最佳成績 國家隊壓朝鮮添金補上屆遺憾
馬君正風帆賽畢7場暫列11 距獎牌賽僅1分
馬君正風帆賽畢7場暫列11 距獎牌賽僅1分
塞納河大腸桿菌含量超標 三鐵泳賽延今午舉行
塞納河大腸桿菌含量超標 三鐵泳賽延今午舉行
趙顯臻單人雙槳列第6 無緣獎牌組今爭名次
趙顯臻單人雙槳列第6 無緣獎牌組今爭名次
嘉奧芙女單16強負維姬治 轟裁判不公淚灑球場
嘉奧芙女單16強負維姬治 轟裁判不公淚灑球場
阿根廷男足吐烏氣次名出線
阿根廷男足吐烏氣次名出線
奧壇快遞：加拿大男籃兩連勝出線在望
奧壇快遞：加拿大男籃兩連勝出線在望
國家隊體操男團逆轉失金 替補蘇煒德單槓兩度掉槓失分 日本後上封王
國家隊體操男團逆轉失金 替補蘇煒德單槓兩度掉槓失分 日本後上封王
烏克蘭女劍士奪巴奧首牌盼獻同胞
烏克蘭女劍士奪巴奧首牌盼獻同胞
以色列3將收死亡威脅 法政府偵辦防慘劇
以色列3將收死亡威脅 法政府偵辦防慘劇
畢丁加轉項沙排 巴奧首擊挫東道主旗開得勝
畢丁加轉項沙排 巴奧首擊挫東道主旗開得勝
阿仙奴4.2億簽卡拉科利5年 抵美會合新東家 阿迪達：可解人腳緊張問題
阿仙奴4.2億簽卡拉科利5年 抵美會合新東家 阿迪達：可解人腳緊張問題
Out Out 轉轉
Out Out 轉轉
體壇快訊：港珠澳半馬抽籤報名明截止
體壇快訊：港珠澳半馬抽籤報名明截止