議員促快建劍擊館 增撥運動資源 學者指產業化需「做大個餅」 倡大學增專業課程

去年特首《施政報告》提及，文體旅局繼續推展《體育及康樂設施十年發展藍圖》，提供多項康體設施如體育館、運動場和公園，包括設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，但劍擊館落成無期。霍啟剛回覆本報查詢表示，過去20年政府在體育方面的支持持續加大，造就了今天港隊的成績，下一步要做好運動專業化，投資發展專業團隊，包括教練、物理治療師等，期望政府重視。

霍啟剛籲投資教練物理治療師團隊

霍說發展劍擊運動需要一個10年規劃藍圖，目前場地仍是一個限制，認為要發展好劍擊離不開專業場館，才能做到專業培訓，希望政府提出的劍擊體育館能夠加快建造。對於特首李家超將於10月公布新一份《施政報告》，霍啟剛希望體育方面能多着墨，推動體育「五化」（精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化）發展。

鄭泳舜昨回覆本報查詢表示，目前劍擊等運動的場地「有困難」，對體育普及有障礙。他稱新體院大樓料今年底才入伙，劍擊訓練現階段仍需在舊場館練習，但劍擊運動員愈來愈多，他關注劍擊館的落成進度，希望盡快有好消息。鄭泳舜認為政府應乘港隊今屆奧運奪佳績之勢，推動本地運動發展，期望新一份《施政報告》可在運動科學及醫學方面投放更多資源。

經民聯梁美芬稱體育在政府政策上被忽略，現在是靠一眾香港運動員的努力，在奧運場上為香港爭光，她要求政府應為資質優秀、有潛力的運動提供更多支援。

學者：政府作召集者 結合零售娛樂產業

劉永松昨於港台節目《千禧年代》表示，張家朗於上屆奧運奪金後，本地劍擊班出現報名熱潮，劍擊服和劍具等全數售罄，形容是「用明星效應帶動全民參與劍擊運動」，體院在運動科學方面的訓練亦達世界水平。不過，他認為學習劍擊及購買相關器材等只是運動產業化的一部分，認為「要做大個餅」，政府應扮演召集者角色，將零售、餐飲及娛樂等產業結合，把精英運動員「正面、有鬥志」的價值推廣開去。

劉永松稱香港在運動產業化方面缺乏專業人才，舉例在球王美斯訪港事件中，香港缺少可檢視並簽署合約的專家，若無本地培養人才則「永遠受制」，他建議本地大學應增加運動產業人員的課程，培養專才。

馬會行政總裁應家柏則說，港隊在巴黎及香港均得到港人熱烈支持，「顯示了體育對凝聚社會的重要」，認為應加大力度支持體育發展。

正外訪的特首李家超昨祝賀張家朗及何詩蓓奪牌，他說香港很重視體育，每年提供很多撥款，體院亦很重視運動員培訓，備有優秀教學、設施及環境，讓運動員全心全意令自己達到最佳狀態。另外，政務司長陳國基、財政司長陳茂波、文體旅局長楊潤雄、行會非官守議員及立法會主席梁君彥亦恭賀二人奪牌。

明報記者