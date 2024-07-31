見證愛徒「男孩」成「男人」 教練：心理質素取勝關鍵

來自劍擊傳統強國的Greg，年輕時曾是法國男子花劍代表隊成員，曾隨隊出戰2008年北京奧運男花團體賽，翌年也贏過世界盃德國波恩站個人賽冠軍。不過法國2010年主辦世界賽時，Greg已掛劍退役，因此從未曾在巴黎大皇宮的主場比賽。

稱張3年前「無所畏懼」 今可抗壓不言棄

今次Greg帶着愛徒在家鄉舉辦的奧運會以另一角色圓夢，張家朗歷史性蟬聯奧運金牌後，亦歸功對方幫助自己改善技術和心態是成功原因之一，而Greg並不貪功，直言這是屬於團隊、屬於港人的勝利，「我要感謝所有香港劍手、所有幫助家朗的隊友，還有Maurizio Zumparelli教練，他令港將的體能變得更強，非常感謝他們，我為他們感到驕傲」。

「再成最快樂教練 也為自己是香港人自豪」

張家朗在巴黎的衛冕之旅相當驚險，但這名27歲「劍神」一直展現「大心臟」本色，Greg不諱言愛徒的心理質素極佳，「3年前在東京，他是個無所畏懼的男孩；3年後的今日，他已經是個男人，他可以控制情緒，無論比分如何，他也不曾言棄。從心理上來說，他今天是最強的。這就是他勝出的關鍵」。

Greg替張家朗高興之餘，亦不忘感激一班親臨現場的港人，以及守在電視機前看直播的觀眾：「我希望香港人享受今日的比賽，我知道不少觀眾為了這場直播熬夜，十分想向所有支持他的香港人講一聲多謝。我今日再次成為世上最快樂的教練，也為自己是香港人而自豪。」他又笑言自己的愛女雖未能取得門票入場，但亦全程在電視打氣。

虛驚反勝 盼張勿「玩弄我的情緒」

張家朗在困境之中毋忘初心，堅持成為他的最強武器，連場反勝也令他獲封「逆轉王」。不過Greg盼愛徒不再令自己膽顫心驚，「我認為他有時候玩弄我的情緒，覺得贏得太易不是個好主意。不過，看到結局之後就覺得沒有關係了，我會好好處理心情」。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊