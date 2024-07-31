意網民洗版掀罵戰 銀牌得主：尊重裁判

「搶劫」「玻璃心」互指 蔡俊彥籲勿罵對手

張家朗衛冕成功後，暫未正式在社交媒體發文分享感受。有網民湧入張昔日帖文及巴黎奧運官方Instagram「洗版」，部分以意大利文留言，包括「獎牌是買回來的，完全無尊嚴，你這小偷和罪犯」、「奧運為這場美麗的決賽，留下了可恥的裁判」、「搶劫，台北裁判為香港運動員裁決」等。

相關留言觸發網上罵戰，其他網民留言反擊，形容意大利人「真係好玻璃心」、「輸咗喺度賴地硬，偷牌都講得出」及「今晚可以食菠蘿薄餅慶祝」等。亦有意大利網民為國民的「無知評論」致歉，認為港人奪金當之無愧，但強調「可以辱罵我們的人民，但不要侮辱披薩（薄餅）」。

22歲的馬基昨在Instagram以「每個孩子的夢想，每個運動員的目標」為題發文，稱自己帶回一枚美麗的銀牌，對距離目標仍差一步感失望，惟「過去的事已發生，會把注意力集中未來」，將與隊友在團體賽全力以赴，「生活總是充滿障礙，有時能越過，有時會絆倒，關鍵是要有勇氣站起來」。張家朗及蔡俊彥均對帖文「讚好」。