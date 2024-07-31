「決一劍」打3次 意抗議裁決 投訴台韓裁判屬港「近鄰」 港領隊：頭兩劍判續賽非偏幫

港教練稱張第三劍「百分百」取進攻權

港協暨奧委會回應稱，奧運屬全球最高水平賽事，會方與運動員遵從並深信奧林匹克體育精神，尊重所有賽果及裁判決定。

決賽昨在巴黎大皇宮上演，張家朗以15：14絕殺意大利馬基成功衛冕。張家朗追平至14：14後，兩人「決一劍」，兩度同時刺中對手，裁判指雙方同時進攻成功需續戰，最終張在第三次對決勝出。林衍聰表示，張家朗在第三劍屬主動及明顯發動進攻，作出擊打動作完成進攻，因此他明顯取得進攻權，不排除上訴是針對第一劍。

意：抽籤揀裁判有問題 水平低應換人

意大利劍聯其後出稿引述意大利劍聯主席Paolo Azzi形容，以抽籤安排裁判是問題，裁判水平「低於巔峰對決」。劍聯另引述意大利奧委會主席Giovanni Malago稱，已向國際擊劍總會提出抗議，認為兩名裁判分別來自台灣和韓國，在意大利對陣香港的決賽擔任裁判，強調任何賽事中裁判不應與某一選手所屬國家或地區「相鄰」，應更換人選。

Giovanni Malago昨在Instagram稱，銀牌耀目出現在排行榜上，但道德上的金牌永遠無法被奪走，大家都見證發生的事，無人能奪走馬基的成就，奧委會也毫不猶豫地提出質疑。Paolo Azzi昨在facebook專頁稱，從未見過類似情况，形容馬基是真正勝利者，卻被剝奪應得的金牌，聯會已經準備正式抗議。

意大利傳媒亦有報道，其中《羅馬日報》昨以「意大利花劍運動員馬基的銀牌，備受爭議卻令人讚歎」為題撰文，形容決賽「連續3次出現具爭議攻擊」。Il Tempio dello Sport則在標題引述Paolo Azzi指「裁判員質素欠佳，今天一切均超越想像」。

港領隊：裁判經驗豐 料投訴難改賽果

決賽主裁判是來自台灣的黃皓志，助理裁判則是來自韓國的Suh Sangwon。林衍聰稱，兩名裁判經驗豐富，尤其是主裁判曾於不同賽事擔任裁判。他稱，國際劍擊聯會因應奧運制定擔任裁判的合適名單，奧委會再在賽事當日以電腦抽籤；裁判多來自歐洲，但運動員仍相信專業判斷，不會質疑歐洲裁判偏幫歐洲運動員。

林稱，投訴或會交由國際劍聯「裁判委員會」處理，未知會否再上呈奧委會；惟根據過往經驗，即使有裁判在其他賽事出現不理想判決，聯會或僅回覆日後會管理好裁判工作。

花劍參賽者須以劍尖擊中對方有效部位，即頸部以下、大腿以上及背部位置，裁判器便會顯示紅燈或綠燈。如果雙方同時擊中對手，林衍聰表示，誰人得分視乎哪一方先發動進攻。

明報記者