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體育
2024年7月30日星期二
張家朗兩屆躋決賽 港隊第二牌 8強陷出局邊緣 「後上王」本色再現
親睹港將揚威 港人：與有榮焉
傷患纏陣前再打止痛針 石偉雄稱「對得住自己」
何詩蓓今戰100自初賽
黃杜配惜負朝鮮 轉拼銅牌戰 男單黃鎮廷女單朱成竹殺入32強
雙楊配挫美歸功助威聲 今撼國家隊 羽隊小將盧善恩首仗失利 次輪迎泰選手
歷來第4人征戰三鐵 「一哥」伍泰龍今登場
港隊快遞：49人級帆船暫排第19
獎牌榜
今日焦點賽事
佐高域直落兩盤拍走宿敵拿度 泥地王轉逐男雙 奧運後定去向
國家隊失利 張雨霏100蝶金牌夢未圓
國家隊雙人10米台跳水封王 戴利披銀連續4屆奪牌
高妹雙重炮發威 中國女排力退美國旗開得勝
加國女足反克法國保出線希望 主帥為無人機風波道歉
大會播錯國歌 南蘇丹變蘇丹 奧委會致歉稱屬人為錯誤 球員斥欠尊重
中國女籃加時負西班牙 最後一擊戰術失誤惹議
挫土耳其球手 闖乒乓女單32強 61歲倪夏蓮明鬥23歲國手孫穎莎
奧運快遞：阿部兄妹柔道雙金夢碎
羅素戰車過輕遭DQ 咸美頓後上贏比利時站
西班牙挫法國奪U19歐國盃 鬥牛軍連續揚威多項足壇大賽
足壇快遞：南區簽巴西前鋒基哥利
今日焦點賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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張家朗兩屆躋決賽 港隊第二牌 8強陷出局邊緣 「後上王」本色再現
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黃杜配惜負朝鮮 轉拼銅牌戰 男單黃鎮廷女單朱成竹殺入32強
雙楊配挫美歸功助威聲 今撼國家隊 羽隊小將盧善恩首仗失利 次輪迎泰選手
歷來第4人征戰三鐵 「一哥」伍泰龍今登場
港隊快遞：49人級帆船暫排第19
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