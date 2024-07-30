歷來第4人征戰三鐵 「一哥」伍泰龍今登場

上屆港隊由奧斯卡征戰東京奧運男子三鐵項目，最終以1小時48分55秒排第33位完成，3年後今屆巴奧則有現時港隊「一哥」伍泰龍成為唯一港將，出戰今午2時起舉行的男子三項鐵人賽事。雖然這名24歲港將今年初曾在港遇上交通意外遭巴士撞傷，但無阻早前在扣除前3名憑世界排名出線的日本隊選手後，以亞洲區第1名資格初登奧運，將跟其餘55名選手爭奪獎牌，他日前選擇以49號作為其起步位置。

塞納河水質問題 游泳訓練兩度取消

由於今屆三鐵賽事圍繞巴黎地標塞納河一帶，其中游泳部分更於河裏進行，令當地水質連日來備受關注。據報巴黎當地水道受近日大雨污染，繼首場游泳訓練後，世界三鐵總會和奧組委昨重申運動員的健康是首要任務，並決定取消第2場兼最後一場游泳練習，指出塞納河水質仍然低於可接受水平，這令首段舉行的游泳部分出現變數，而解決方式或將改為兩項鐵人，其中以5公里跑步取代1.5公里游泳。可是，世界三鐵總會和奧組委仍然認為不需要後備計劃，「根據天氣預報，有信心在三鐵比賽前將恢復到限值以下，水質將有顯著改善」。

至於女子組賽事，將在相隔24小時後的明午2時上演，33個國家派出56名運動員參賽，包括衛冕奧運冠軍的百慕達隊選手杜芙（Flora Duffy）亦有出戰。