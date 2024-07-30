雙楊配挫美歸功助威聲 今撼國家隊 羽隊小將盧善恩首仗失利 次輪迎泰選手

去年底世界排名仍在百位以外的盧善恩，靠於多項次級賽事取得佳績，排名升至現時的47位，並驚喜取得今屆巴黎奧運羽毛球女單參賽資格。昨迎來首場分組賽的她，首局早段與對方互不相讓比分緊咬，盧善恩末段雖一度取得19：18領先，惟被對手連得3分以19：21先失一城；易邊再戰，雙方在次局初期依然僵持不下，但戰至11：14時，近網手感不佳的盧善恩接連因放網失誤而失分，隨着她最後一球打高遠球出界，終再輸一局14：21飲恨。她將於31日凌晨2時20分迎戰世界排名16位的泰國選手加特蓬。

「以往落後得多，很難克服劣勢」

至於港隊女雙組合「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖，昨晨在B組次輪面對美國隊華裔姊妹組合許忻霏／許怡霏，首局克服落後8：16的劣勢追上，並戰至刁時以24：22反勝先下一城。「雙楊配」雖在次局末段接連失分下輸17：21被扳平。不過決勝局二人早段拉開比數，並一直保持優勢，終贏21：12，以局數2：1取勝，將在香港時間今午4時10分惡鬥國家隊「聖壇」組合劉聖書／譚寧力爭出線。賽後楊霈霖表示現場的助威聲是取勝關鍵，「以往我們落後得多，很難去克服劣勢，很多時我們都做不到反勝，但今天現場很多人叫我們加油」。

另外，同樣初征奧的港隊「一哥」李卓耀，將於今晚9時40分登場，於男單I組首仗對陣墨西哥隊選手加列度（Luis Ramon Garrido）。