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體育

黃杜配惜負朝鮮 轉拼銅牌戰 男單黃鎮廷女單朱成竹殺入32強

【明報專訊】港隊首席乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，昨晚在4強力戰7局下，終以局數3：4不敵朝鮮隊的金琴英／李鄭息，跌入銅牌戰，將於今晚7時半為港隊力爭歷來首面混雙獎牌；另一名港隊女將朱成竹在女單64強，以局數4：0淘汰中華台北隊的簡彤娟，將於明午4時在32強惡鬥日本隊星將平野美宇。

今屆4號種子的「黃杜配」繼上圈對陣西班牙隊組合後，昨仗以3：11同樣先落後一局，惟黃鎮廷／杜凱琹在次局戰至「刁時」後險勝12：10扳平，其後以11：3再下一城，但被賽前視為「黑馬」的朝鮮隊在第4及5局均以11：9反追兩局而落後2：3。不過黃杜配沒有放棄下，在第6局以11：9扳平局數3：3。決勝局，金琴英／李鄭息以11：6收下比賽，黃杜配終以局數3：4惜敗，未能躋身決賽，將於今晚7時半出戰銅牌戰，對陣在另一場4強以2：4告負的韓國隊組合申裕斌／林鐘勳。

黃盼續爭光 杜：將200%努力準備

對於這對混雙組合未能再進一步至決賽，港隊主教練劉國棟賽後道：「他們已打出作為香港球員的自信，只是運氣可能稍微差一點。」；而黃鎮廷表示他們已拼搏到最後，「面對朝鮮隊，相反認為自己才是黑馬」。提到早前男單64強比賽，他又透露曾有想過保留體力，「我盡快有調整自己的競技狀態。」黃鎮廷另認為現場球迷的支持令他們好像在主場作賽一樣，盼稍後的銅牌戰能為香港爭光。同樣地，杜凱琹明言：「這場將是本屆最後一場混雙賽事，將付出200%努力準備。」

朱今惡鬥日本隊好手平野美宇

32歲的黃鎮廷在同日較早出戰男單，經過約1小時的苦戰下，終以局數4：3反勝由預賽晉級的塞內加爾隊球手戴奧（Ibrahima Diaw），驚險躋身32強，將於明晚6時面對次號種子的國家隊好手樊振東。至於另一港隊女將朱成竹，在同日女單乒乓球64強，輕鬆以局數4：0淘汰22歲中華台北隊的簡彤娟，將於明午4時在32強硬撼8號種子的日本隊平野美宇。

此外，上屆東京奧運女單金牌得主兼今屆次號種子的國家隊星將陳夢，在女單64強同樣以直落4局，輕取阿爾及利亞隊的盧格拉比（Lynda Loghraibi），將於今午4時與瑞典隊的貝捷絲唐（Linda Bergstrom）爭入16強。

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