傷患纏陣前再打止痛針 石偉雄稱「對得住自己」

曾出戰2012年倫敦奧運及2021年東京奧運的石偉雄，日前在巴黎奧運挑戰難度系數6.0的「李世光跳」落地失誤，未能突破資格賽止步宿命，在18名選手之中排名14，無緣決賽。

感恩港人相伴經歷高低 賽果無悔無憾

曾連奪2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運跳馬金牌的石偉雄，昨在社交網總結今次巴黎奧運之旅，稱「今次成績雖然未如理想，係我做到自己需要做到嘅本分，做到享受呢個舞台，做到平常心完全冇壓力咁去比賽，我對得住自己」，並表示「好感恩可以第3次去奧運，好感恩呢3年陪我一齊癲嘅教練、裁判、治療師、醫生，屋企人，每一位幫過我嘅人，喺我背後默默支持我陪住我經歷高低起跌嘅香港市民」。

他在文中透露，2022年頭起雙腳一直受傷患困擾，去年世界錦標賽後做了腰部手術，希望醫生對其家人三緘其口，獨個兒出入醫院。「石仔」又提及，由1月赴荷蘭集訓到4站世界盃，在首站及第4站前曾即日由荷蘭往返香港，要求醫生為他先後打了3支消炎止痛針，而到巴黎奧運比賽前夕，這名醫生更飛赴法國再為他打第四針，令他「可以冇顧慮同安心咁比賽，呢個比賽結果我覺得最無悔無憾啦，呢個過程我好滿意」。他同時感謝兩名治療師答允飛赴巴黎看他比賽。

石偉雄最後在文中多謝「每一位幫過我嘅人」，「呢一世都會記得」，最後更說：「我呢26年嘅體操生涯從來都冇多謝過我自己，多謝你26年嘅堅持同努力，艱難咗26年都冇放棄，當我有78歲命，你堅持咗1/3你嘅生命日復日年復年咁做艱難咗26年，石仔多謝你」。