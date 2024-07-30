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體育

親睹港將揚威 港人：與有榮焉

【明報專訊】香港「劍神」張家朗昨日在巴黎奧運展開衛冕之路，不少港人特意到舉行劍擊賽事的巴黎大皇宮為港將打氣。早一年半已購買今仗門票的黃先生笑稱，日前已見證「微笑劍后」江旻憓（Vivian）奪金，至於另一港人Michelle則表示看見港將揚威國際，實在與有榮焉。

遇江旻憓媽咪 說「女兒受傷續堅持」

奧運劍擊項目在巴黎大皇宮上演，在鋪天蓋地的法國國旗及「Allez」打氣聲下，仍有不少觀眾在看台上揮舞印着洋紫荊的區旗高呼「加油」，為香港劍手打氣。曾於首日見證江旻憓贏得女子重劍個人賽金牌的黃先生，與太太入場觀看「劍神」張家朗的比賽，他透露自己首次到現場看奧運，「好開心可以見證歷史！其實前日Vivian出場時我已起晒雞皮，她是『世一』，無論如何都要來支持。我們碰到Vivian的媽咪，她都說女兒受傷，但Vivian一直堅持，體現香港人的奮鬥精神」。

黃先生續說，趁着暑假一家四口到法國旅行，趁機入場支持港隊，除了劍擊也看游泳賽事。他透露今屆奧運比以往更易購票，「因為有一個官方的轉售平台，我們不用『食炒價』，但要有恆心花時間狂撳，才有機會買到。今次我們主要看劍擊和游泳，明天（今天）會去支持何詩蓓，她的100自門票超難買，上月花85歐羅（約720港元）才買到山頂位」。被問到這次一家人觀看奧運的花費，他馬上笑言：「睇奧運唔好講錢。」

至於另一港隊支持者Michelle從捷克赴法國，10日前買到男子花劍個人賽門票，「我原本今日是和男友看拳擊比賽，但現在只能扔低他，果斷改去劍擊支持張家朗」。她又表示首日從直播看江旻憓贏金牌，為港將揚威世界舞台感自豪。

相關字詞﹕江旻憓 劍擊 張家朗 奧運 巴黎奧運

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