張家朗兩屆躋決賽 港隊第二牌 8強陷出局邊緣 「後上王」本色再現

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

首戰僅用2分37秒輕取對手

現時世界排名第三的張家朗，今屆巴黎奧運獲列為4號種子，在64強輪空；昨晚於32強亮相鬥加拿大隊的華裔劍手顧宏濤，對手的母親是1984年洛杉磯奧運為中國國家隊贏得史上首面劍擊金牌的花劍名將欒菊傑。不少港人攜同區旗和打氣標語到巴黎大皇宮現場打氣下，張家朗首戰頻頻搶攻進逼，僅用2分37秒便在首節內取得勝利，以15：5輕取對手。

16強面對國家隊勁敵莫梓維，張家朗成年組對賽往績以3勝1負佔優，惟在最近一次對壘中，於今年2月的世界盃開羅站曾不敵對方。莫梓維甫開賽主動搶攻，但張家朗接連防守時反攻刺中對手連取3分。面對莫梓維節奏明快的攻勢，張家朗毫無懼色，不斷靜待機會迎前搶分，一度領先8：2。莫梓維換劍調整後曾一口氣連追4分，雖末段滑倒疑拉傷，仍使張家朗首節的優勢收窄到8：6。張家朗次節一鼓作氣，首40秒連取5分拉開到13：6，莫梓維之後連取4分反撲，但張家朗再連拿兩分，以15：10鎖定勝局。

僅休息40分鐘後，張家朗便迎來另一場硬仗，8強惡鬥曾在2019和2022年兩奪世界賽個人賽金牌的法國隊5號種子拿科。縱使賽前3次交鋒悉數勝出，但張家朗面對佔主場之利的拿科，早段較為保守並稍處下風，首節多次力阻對手拉開下仍落後3：5。劍神次節調整後發威，30秒內打出一波5：1攻勢反超前，並一度拉開11：8；不過拿科持續苦纏，追至12：12平手再連取兩分，令張家朗陷入12：14的險境。不過，東奧8強曾上演連取6分絕地反勝的張家朗，此刻再次展示「大心臟」，分別在次節尾段和第3節早段連刺兩分扳平，並一氣呵成拿下關鍵的「決一劍」，以15：14驚險反勝。

同線的意大利隊「世一」馬連尼意外於16強下馬，使世界排名第三的張家朗在4強逃過了頭號強敵，對手變成排名低6位的日本隊20歲新星飯村一輝。兩人此前僅在去年亞洲賽16強交手，當時飯村一輝以15：9取勝。

4強日本對手迅速回應 張冷靜等待機會

這次在奧運舞台的交鋒，身高1.93米張家朗開賽兩秒就刺中對手先拔頭籌，但矮23厘米的飯村一輝利用速度迅速回應，連取4分反先。然而張家朗保持冷靜等待機會，至連取4分反先5：4後，才不禁激昂大叫。兩人首節合演節奏明快的對攻，張家朗雖尚餘下一分鐘時仍落後9：10，但其後12秒內連取4分再次領前，終以15：11擊敗對手，連續兩屆殺入決賽。