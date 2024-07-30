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體育

國家隊雙人10米台跳水封王 戴利披銀連續4屆奪牌

【明報專訊】上屆東京奧運失落男子雙人10米台的中國跳水隊，昨在巴黎奧運憑楊昊和練俊傑在決賽取得490.35分再度登頂，亞軍屬於名將戴利伙拍諾亞威廉斯的英國隊組合，亦令戴利得以連續4屆奧運有牌落袋。另外，國家隊的盛李豪以破男子10米氣步槍的奧運紀錄，奪得個人第2金。

戴利在東奧伙拍馬迪李爾揚威男子雙人10米台，今屆改與諾亞威廉斯力爭衛冕，但面對國家隊楊昊和練俊傑的高難度動作及穩定的發揮，最終得463.44分，以26.91分之差屈居亞軍。今次是戴利連續第5次征奧，除了2008年北京奧運外，近4屆共獲1金1銀3銅。

國手盛李豪10米氣步槍奪魁

今屆個人第2金兼破奧運紀錄

30歲的戴利是公開的同性戀者，配偶是美國金像編劇布萊克，兩人先後於2018和23年透過代孕獲得兩子。戴利曾為大兒子成長而暫停跳水，卻因對方去年希望看自己比賽而復出，於是決定將對方帶到巴黎，並稱「在兒子面前比賽是特別的」。

此外，盛李豪繼日前與黃雨婷在混合團體10米氣步槍為國家隊奪首金後，昨又在男子10米氣步槍決賽以破奧運紀錄的254.5環奪魁；而黃雨婷則在女子10米氣步槍決賽中，與韓國隊選手潘秀珍鬥至加賽，終以0.1環之差飲恨得亞軍。射箭女子團體賽金牌戰方面，國家隊以4：5告負，令韓國隊得以達成十連霸。

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