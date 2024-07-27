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體育

國家隊失利 張雨霏100蝶金牌夢未圓

【明報專訊】中國國家游泳隊昨在巴黎奧運成績未符理想，其中在上屆東京奧運女子100米蝶泳奪銀的張雨霏，以56.21秒摘銅而回，未能一圓自己在此項目的金牌夢；而去年揚威世界賽男子100米蛙泳的覃海洋，則在半程領前下突然掉速，最終以59.50秒得第7名。

張雨霏挾着去年世界賽封后及東奧銀牌得主的強勢，昨出席今屆奧運100米蝶泳女子決賽，卻只能以56.21秒成績觸池，分別落後冠、亞軍美籍好手東奧殿軍的簡愛（前譯：侯絲姬）及世界紀錄保持者禾殊，後兩者的時間分別是55.59秒和55.63秒。值得一提的是，簡愛的奪標成績是自2004年一屆比賽以來最差，而張雨霏的時間亦比東奧的55.64秒要慢0.57秒。

覃海洋100蛙第7完賽

26歲的張雨霏賽後說：「今天成績不夠理想，前50米比較滿意。我沒想過自己最終會是第幾名，可能是把自己逼得太緊了……的確感受到很大壓力，但也相信自己的實力，期待下次和強者一較高下。」而她明日將會轉戰上屆奪金的女子200米蝶泳初賽，重新出發。

至於去年世界賽奪5金的25歲中國「蛙王」覃海洋，昨在男子100米蛙泳決賽雖然一馬當先，並以最快的27.03秒完成半程50米的比賽，但他後勁不繼，接連被包括冠、亞軍選手意大利隊的馬天尼基及東奧冠軍英籍名將比迪在內的6名選手趕過，只能以59.50秒掂池，在8名選手中得第7名。第2次參加奧運的覃海洋說：「前50米就是按照我自己的節奏去游，但是後面就遊得非常亂……在面對比賽時思想沒有調整好。」

此外，主場出戰的22歲星將馬爾尚在男子400米混合泳以破美籍名宿菲比斯奧運紀錄的4分02.95秒封王，並為法國泳隊打破12年奧運錦標荒，亞、季軍分別是日本隊的松下知之及美國隊的卡臣科士打。

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