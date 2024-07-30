佐高域直落兩盤拍走宿敵拿度 泥地王轉逐男雙 奧運後定去向

昨仗是37歲的佐高域與38歲的拿度歷來第60次交鋒，而由於後者近年傷患頻仍，故此近日亦受大腿傷勢影響的他，賽前坦言已對賽18年的佐高域是熱門一方。結果佐高域首盤一度拋離5：0下，以6：1輕勝，之後在次盤又曾領前4：0後，雖被拿度連追4局扳平，但拿度最終仍連輸兩局，以4：6敗陣，亦是他第31次不敵佐高域，而當後者最後以一記Ace球奠勝後，拿度卻是面露笑容走到網前恭賀對方，之後互相擁抱。值得一提是此役現場觀眾大多支持拿度，令受冷落的佐高域疑不時面露不悅。

梅利男雙反勝日本隊晉級

曾透露或年內掛拍的拿度說：「當這次奧運結束時，我將會根據自己感受和感覺決定未來。」事實是這名14次法國公開賽男單盟主，仍需伙拍西班牙隊友卡路士艾卡拉斯爭奪男雙冠軍。拿度曾於2016及2008年奧運分別奪得男雙和男單冠軍，而他在16年前的北京奧運便曾在男單4強淘汰佐高域。至於從未在奧運掄元的佐高域則說：「我從未想過近20年後我倆仍在對賽。我現在可以鬆一口氣了。這場比賽的一切都依據我的方式進行，我曾贏了6：1，之後領前4：0，但我在之後的發球局是草率了一點，讓拿度獲得機會。」

至於已預告戰畢今屆奧運後掛拍的英國隊37歲「前世一」梅利，昨在男雙伙34歲的丹伊雲斯以2：6、7：6、11：9反勝日本隊的錦織圭及丹尼爾太郎。女單次圈方面，國家隊的鄭欽文和王欣瑜均晉級，後者將在第3圈需挑戰「一姐」波蘭隊的施維雅達，鄭欽文則對11號種子美國隊的艾瑪娜華露 。而次號種子美國隊的嘉奧芙與13號種子克羅地亞隊的維姬治晉級第3圈後狹路相逢。

謝淑薇隔12年再征奧女雙闖次圈

此外，備受期待的國家隊「一哥」張之臻以盤數1：2負捷克隊的馬查克，未能改寫中國網球男單選手從未突破奧運首輪的歷史。

女雙方面，相隔12年再征奧的38歲中華台北隊名將謝淑薇，昨伙拍20歲新星曹家宜在首圈以直落兩盤淘汰羅馬尼亞隊組合晉級。