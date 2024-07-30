羅素戰車過輕遭DQ 咸美頓後上贏比利時站

剩車重不達標 或因一停致胎膠耗損大

在此站正賽僅排第7位起步的羅素，在大部分對手全場兩次進維修站下，他冒險選擇「一停」下意外地後來居上封王而回。不過，原本以為奪得個人歷來第3個分站冠軍的他，在捧盃兼開香檳慶祝過後約兩小時，大會突然宣布在賽後驗車時，發現羅素的戰車於賽後抽取燃料後，剩車重只有796.5公斤，不足大會技術規例第4.1條所規定的798公斤或以上，須按賽例DQ其今站成績。

據指由於其一停策略令完場時的輪胎胎膠耗損較往常大，或成今次淨重量不足的主因，成也一停、敗也一停。而賽後平治車隊總裁禾夫為車隊失誤向羅素致歉，承認這是「上了一課」，日後必然避免同類事件再發生。隨着羅素被DQ，其平治隊友「黑帝」咸美頓獲補上奪冠，麥拿侖的皮亞斯齊則奪亞，法拉利車手陸克萊獲得季軍。

另外，紅牛車隊今站再度失望而回，原本以頭位起步的韋斯塔本因排位賽時違例被罰10格至11位，最終他後上以第4名完成；反觀以次名起步的隊友佩雷斯最終表現平平僅得第7，賽後車隊顧問靴文馬高透露，車隊會於日內召開會議討論佩雷斯的去留。值得一提的是，外界雖早盛傳這名34歲墨西哥籍車手不獲紅牛留用，但車隊今年初卻意外地宣布與對方續約多兩年至2027年，如今一旦「炒魷」或須付解約金。