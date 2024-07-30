明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

中國女籃加時負西班牙 最後一擊戰術失誤惹議

【明報專訊】近年在世界女子籃壇漸有起色，更曾在兩年前籃球世界盃奪亞的中國國家女籃，今次征巴黎奧運首戰卻因最後階段一次離奇戰術失誤，終加時階段89：90負西班牙隊飲恨。賽後球隊處理最後一擊的手法，以及內地體育評述員楊毅指陣中球員李夢「帶妝上陣」的言論，皆成為球迷焦點。

身處A組的中國女籃，前晚首戰對西班牙一役，國家隊大部分時間領先下，先被西班牙追平76：76打加時。戰至加時最後5秒，國家隊落後3分下卻接連犯錯：先是未有嘗試投三分追平，改為強攻西班牙籃底只取兩分；其後西班牙球員底線發球之際，國家隊大部分球員只顧向後場方向退防，既未有作人盯人緊逼防守，也未有企圖對持球人犯規，任由西班牙球員持球耗盡時間，力保1分優勢完場。

球評楊毅指李夢帶妝上陣捱批

雖然女籃主帥鄭薇賽後表示，國家隊未有在最後階段採取犯規戰術是「因為球員距離對方太遠，無法即時犯規」，惟網民在微博大多都認為首戰失利緣於球員及教練決定失當，犯規「是不為也，非不能也」。此外，此仗交出13分及11次助攻「雙雙」成績的李夢，則因被楊毅點名指她「化好妝再比賽」，成為球賽另一爭議焦點，而楊毅之後反擊指當時根本沒打算針對李夢帶妝上陣，「現在輸了比賽，就指我向球員施壓？」

上 / 下一篇新聞