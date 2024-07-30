中國女籃加時負西班牙 最後一擊戰術失誤惹議

身處A組的中國女籃，前晚首戰對西班牙一役，國家隊大部分時間領先下，先被西班牙追平76：76打加時。戰至加時最後5秒，國家隊落後3分下卻接連犯錯：先是未有嘗試投三分追平，改為強攻西班牙籃底只取兩分；其後西班牙球員底線發球之際，國家隊大部分球員只顧向後場方向退防，既未有作人盯人緊逼防守，也未有企圖對持球人犯規，任由西班牙球員持球耗盡時間，力保1分優勢完場。

球評楊毅指李夢帶妝上陣捱批

雖然女籃主帥鄭薇賽後表示，國家隊未有在最後階段採取犯規戰術是「因為球員距離對方太遠，無法即時犯規」，惟網民在微博大多都認為首戰失利緣於球員及教練決定失當，犯規「是不為也，非不能也」。此外，此仗交出13分及11次助攻「雙雙」成績的李夢，則因被楊毅點名指她「化好妝再比賽」，成為球賽另一爭議焦點，而楊毅之後反擊指當時根本沒打算針對李夢帶妝上陣，「現在輸了比賽，就指我向球員施壓？」