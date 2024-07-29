曼市雙雄美國熱身賽齊吞敗 紅魔折海倫約路

昨在洛杉機上演的季前「仙魔大戰」中，曼聯先由海倫10分鐘把握阿仙奴後防漏洞先開紀錄，但他在6分鐘就因拉傷大腿肌肉被逼離場，加上今夏方由里爾來投的年輕中堅利尼約路35分鐘亦傷出，損兵折將的「紅魔」最終被阿仙奴兩名鋒將加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利連下兩城反勝。此仗完場後加插互射12碼環節，曼聯以4：3勝出。

車路士慘負些路迪1：4

連同熱身賽在內，曼聯過去5次對阿仙奴法定時間內只錄得1勝4負劣績。不過領隊坦夏格賽後指球隊「表現其實已算不俗，我們在上半場甚至踢得比對手更出色，並率先攻入一球」。提及海倫和利尼約路的傷勢，坦夏格就稱或要多等24小時方能確認傷情。

曼聯的同市宿敵曼城方面，「藍月」昨雖有艾寧夏蘭特及小將麥亞迪建功，但AC米蘭亦有羅倫素哥林保梅開二度，小將拿斯迪戰至78分鐘更助米蘭軍鎖定勝局，兼贈曼城熱身賽兩連敗。另外，有傳已羅致維拉利爾門將佐真臣及小保加守將安素米路的車路士，面對些路迪則兵敗如山倒，下半場更一度落後至0：4，最終僅憑尼干古臨完場前射入12碼挽回一點面子。