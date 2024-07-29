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體育

塞納河水質差 三鐵游泳訓練取消 巴黎奧組委稱大雨加劇污染 信賽日可復常

【明報專訊】巴黎奧運三項鐵人項目周二展開，將舉行游泳部分的塞納河水質問題備受關注。巴黎奧組委昨指出當地近日持續受大雨影響，導致水質污染情况加劇，原定昨日舉行的首次游泳訓練被迫取消。然而世界三鐵總會和奧組委同稱，有信心比賽當日水質回到及格水平。

巴黎奧組委與世界三鐵總會昨發表共同聲明，指出前日在塞納河檢取河水樣本，三鐵總會認為水質未足以讓昨日的訓練如期舉行，因此為保障運動員健康決定取消該環節，而跑步和單車訓練則如常。

副市長稱已採一切措施防污染

不過，兩組織在聲明強調污染是因為過去兩日巴黎持續落雨所致，並指出觀乎天氣預測未來兩日將變高溫及天晴，因此有信心水質在比賽前回復正常水平。專責體育及巴黎奧運事務的巴黎副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）在記者會說，已採取一切措施防止污水溢出污染塞納河，同就河水質素派定心丸。

塞納河污染問題持續逾世紀，當地早在1923年已因衛生為由禁止市民在該處游泳。儘管巴黎奧組委耗資14億歐元（約118億港元）興建污水處理廠改善水質，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）亦曾在本月17日暢泳「說好塞納河故事」，但仍偶然出現水質超出世界三鐵總會及格水平的情况。

最壞情况三項變兩項

巴黎奧運三鐵男、女子個人賽將在明日及後日舉行，參賽者先在塞納河完成1.5公里游泳，及後在地標亞歷山大三世橋附近進行7圈共40公里的單車路段，最後為4圈共10公里的跑步；而港隊代表伍泰龍將在男子組迎來奧運處子戰。奧組委與世界三鐵總會現階段每日開會檢視塞納河水質，倘若污染情况持續，或會把男、女子個人賽推遲至8月1至2日。而最壞的情况則是取消游泳階段，由「三項」變成「兩項」鐵人。

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