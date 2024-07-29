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體育

中國女排再出發首擊撼美國 世一意大利旗開得勝

【明報專訊】中國女排將於今晚的奧運分組賽登場，首仗便要硬碰衞冕的美國隊。向以熱血鬥志見稱的「女長城」近年青黃不接，回歸國家隊的朱婷有望再擔大旗，與新星李盈瑩合組雙重炮，誓雪東京奧運分組賽出局前恥。

朱婷伙李盈瑩組高妹雙重炮

曾奪3屆奧運金牌的中國女排，於上屆首3場分組賽接連敗北，包括遭今仗對手美國直落3局橫掃，最終僅得小組第5名出局，之後手腕受傷的朱婷陷入低谷，更因被球迷網上攻擊而心灰意冷，一度退出國家隊，直至今年4月才獲主帥蔡斌重召。儘管復出後狀態成疑，在近日訓練所見，29歲的朱婷已回歸正選陣容，有望與身高1.92米的李盈瑩合組高妹雙重炮。

24歲的李盈瑩在東京奧運僅列後備，但在不敵美國之役落後入替接連得分，是少數於該屆獲讚的中國女排球員。屬左撇子的她在朱婷缺陣期間成為進攻主力，並入選去年世界女排聯賽最佳陣容。對於師姐復出，李盈瑩認為其地位無可代替，「朱婷姐很有領導力，她的領袖氣質能讓中國女排和我們每一個人變得更好」。

今屆排球賽制稍作變動，由以往兩個小組改成3組，每組前兩名及兩隊最佳第3名晉級8強。與中國同處A組的除了美國，還有東道主法國及塞爾維亞隊。「世一」意大利隊則於C組先拔頭籌，以3：1擊敗多米尼加共和國隊；另B組的日本隊則以1：3不敵波蘭隊。

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