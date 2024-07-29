國際足協嚴懲 加拿大女足扣6分 無人機偷拍軍情風波未了 主帥連兩職員禁賽1年

38歲主教練普莉絲特雯雖然早前已為事件致歉，亦在今屆奧運期間遭停職處分，涉事助教曼德（Jasmine Mander）和分析員林巴迪（Joseph Lombardi）也被逐出大軍，後者更因承認在市區沒有牌照下操縱無人機，被法院判處緩刑8個月，但FIFA昨宣布進一步判罰，加拿大女足在今屆奧運上須被扣除6分，同時加拿大足協被罰款20萬瑞士法郎（約177萬港元），該3名涉事者也被禁止參加任何與足球相關的活動，為期1年。

加國足協奧委會明言上訴

FIFA又指出球隊未能確保職員遵守禁止在任何訓練場地上空使用無人機的規定，須對冒犯行為和違反公平競賽原則負上責任。而加拿大足協和加拿大奧委會發表聯合聲明表示，他們為了支持運動員，特別針對扣分情况正考慮提出上訴，認為這對陣中沒參與事件的球員過分懲罰，當中加拿大奧委會行政總裁兼秘書長舒密卡（David Shoemaker）稱「我們為加拿大女子奧運足球隊的運動員感到難過，據我們所知，她們在這事上沒有參與」。

新西蘭樂見FIFA行動迅速

稱加國很可能獲不公平優勢

作為首戰對手的新西蘭隊，其足總在聲明上指出，「很高興看到（FIFA）對加拿大採取迅速行動，該隊在發生多次無人機事件後被扣6分，但問題仍然存在，他們很可能通過拍攝我們的關鍵戰術而獲得不公平的優勢 」。

至於尋求連續兩屆奧運奪金的加拿大女足，日前以2：1反勝新西蘭隊後曾全取3分，惟鑑於現時被判處扣除6分，變相加拿大今晨除了需要擊敗東道主法國隊外，也必須在最後一場戰勝哥倫比亞隊，才有機會在12支隊伍內成為其中兩支「最佳第三名」球隊出線8強。