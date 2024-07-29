首跳失誤無緣晉級 「跳馬王子」石偉雄：無憾

32歲的石偉雄嘗試「李世光跳」時落地不穩雙手撐地，只能得到13.666分，即使第2跳難度系數5.6的動作表現平穩獲得14.533分，兩跳平均14.099分，在18名選手之中排名14，無緣晉身決賽。2012年倫敦奧運失手「坐地」陷低潮、2020東京奧運重創腳踝韌帶，這次克服長年腳患征戰巴黎，石仔調整心態沉着應戰，即使結果未如人意，賽後仍以淡然笑容面對，未為最後一次奧運之旅留憾：「這三年間有太多挑戰，太多艱難的地方。我覺得沒有遺憾，雖然成績不算理想，但這次是我20多年體操生涯最享受、最沒有壓力的一次。」

李麗珊讚石偉雄堅毅

跳馬動作多在6秒內完成，為了讓這短短6秒完美無瑕，石仔廿載苦練換來滿身傷痕。全城熱賀「劍后」江旻憓奪金之際，為電視台主持的「風之后」李麗珊亦不忘致敬石仔道：「石仔與Vivian都曾試過斷韌帶，克服一些困難，結果雖然不同，最後一樣表現出當中努力，去享受比賽。」