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體育

張家朗壓軸出擊 力爭衛冕 奧運新丁何瑋桁、陳諾思出局

【明報專訊】港隊女子重劍「世一」江旻憓在今屆巴黎奧運勇奪金牌寫歷史後，昨由兩名奧運「新丁」接棒出鞘，其中女子花劍新星陳諾思在個人賽力戰至16強不敵德國隊名將止步；而28歲男子重劍港將何瑋桁於32強反負日本隊劍手，二人賽後均滿意自己初奧表現，展望將來。戰畢兩日賽事後，香港劍擊隊亦將在今日迎來巴奧壓軸戰，由「劍神」張家朗在男子花劍個人賽亮相，力爭成為港隊史上首名衛冕奧運金牌的運動員。

香港劍擊隊踏入第3天比賽，今屆奧運最後一位出場的是27歲「劍神」張家朗。他今晚將以4號種子身分出戰男子花劍個人賽，力爭連續兩屆在此項目奪金而回，再創港隊歷史。已直入32強的他會在香港時間今晚7時35分迎來首戰，面對加拿大或佛得角隊劍手的勝方。

陳諾思首戰「決一劍」勝對手

至於世界排名第31位的陳諾思（Daphne）首度亮相奧運昨於巴黎大皇宮首擊，於女花個人賽32強面對世界第12的日本隊好手東晟良，她甫開賽便積極搶攻，最終更以「決一劍」取勝，贏15：14晉級。16強惡鬥世界排名第6的德國隊強手安妮莎亞，陳諾思未有怯場，在落後1：3之後打出3：0攻勢反超。不過次局莎亞再度向Daphne施壓並重取領先優勢，即使陳諾思嘗試以假身尋找突破點，但受制對方多次防守反擊得手，終以 8：15落敗，無緣躋身8強。

這名19歲港隊新星賽後為自己首次奧運表現感到滿意及高興，又感謝家人現場見證，「希望冇令你哋失望啦」。而她又笑言自己現在可好好休息，並希望在未來的比賽記住這種享受比賽的心態，再接再厲。

同樣迎來初奧的何瑋桁（Cedric），在今屆奧運之路幾經波折，直至今年4月出戰亞洲及大洋洲區資格賽奪冠終圓夢，來到巴黎的奧運大舞台。世界排名第26位的他，昨於男子重劍個人賽首擊的32強惡鬥世界第13的日本隊好手山田優，率先取得個人奧運第一分後他隨即振臂高呼提振士氣，並於首局以5：2領先。次局開段一度拉開7：2的Cedric被對方打出5：0攻勢追平。末局雙方戰至9：9後，何瑋桁屢於出擊之時失機反被刺中，最終連失6分後告負，無緣晉級16強。

一度領先5分反負 何瑋桁遺憾

賽後他感謝未婚妻在背後的支持，並坦言雖然今屆目標是8強，但此仗面對此前交手從未單場在其身上取多過5分的對手，能在初段一度領先7：2，整體已很滿意自己的表現，但最終未能取勝仍感遺憾，因此在完場一刻亦曾情不自禁（落淚）。

相關字詞﹕張家朗 何瑋桁 陳諾思 奧運 巴黎奧運 劍擊

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