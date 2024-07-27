馬會獎600萬 特首：為港體壇注正能量

奪牌運動員可終身免費搭港鐵

香港體育學院獲馬會贊助於去年推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」為期3年至明年，推出至今年初已發放逾4300萬元現金獎勵。在個人項目奪三甲的運動員分別可獲600萬、300萬及150萬元（見表）。計劃涵蓋奧運、殘奧、亞運及全運會等。

馬會表示，今次計劃金額較上屆東京奧運增加兩成，以肯定一眾選手所付出的努力和汗水。港鐵表示，所有於奧運及巴黎殘運會奪牌的本地運動員可獲終身免費任搭港鐵車票。

特首李家超昨觀看比賽直播，並致電祝賀江旻憓。他讚揚江在比賽落後時仍保持冷靜，最後以「決一劍」勝出，形容她「盡顯不會放棄的香港精神，是我們的驕傲」。政務司長陳國基於facebook發文祝賀，指江旻憓自32強起一直沉着應戰、愈戰愈勇，終奪金牌，形容她「為自己爭光、為港隊爭光、為香港爭光」。行政會議非官守議員亦祝賀江奪金，並向其教練和團隊衷心致意。

國務院港澳事務辦公室亦刊載署名「港澳平」的文章，形容江奪金「更增添了大家心中的喜悅」，並為「中國香港奧運健兒點讚」，又指相信新一代香港青少年，「擔負起建設美好香港的責任，為強國建設、民族復興貢獻澎湃青春力量」。