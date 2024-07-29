克服傷膝不言棄 江旻憓奧運登頂 歷屆第3金 1：7下逆轉勝 教練：可再贏一屆

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

落後6分扳平「決一劍」絕殺

江：唔想無打出香港精神

不少港人昨凌晨一齊見證此經典一役，江旻憓（Vivian）賽後受訪時回應如何逆轉勝時說：「我唔想輸得咁肉酸，我唔想無打出呢個香港精神，咁放棄……我一定要打得好睇，打畀你哋睇，對得住我哋呢個劍擊同埋教練同埋成個團隊咁樣栽培我。」

香港劍擊隊在3年前的東京奧運，張家朗在男子花劍個人賽奪金，成為自1996年李麗珊後第2位港隊奧運冠軍。劍擊隊在巴黎奧運再接再厲，打頭陣的江旻憓憑世界排名第一直入32強，在晉級路上連挫4名勁敵，殺入決賽鬥法國劍手瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）。

巴黎大皇宮在決賽接近全場爆滿，大量觀眾揮舞法國國旗，法國總統馬克龍亦到場為瑪露比頓打氣。面對作客環境的江旻憓在首節先輸4分，次節更一度落後1：7，但她沉着應戰並於法定時間內追平12：12，最終「決一劍」絕殺對手。

挾着「世一」頭銜出戰，江旻憓賽前明言對巴黎奧運並非志在參與，但是當她贏得金牌後，卻止不住眼淚並連番表示難以置信，稱「就算摸着獎牌也不相信」。不過，這名港隊星將全季保住「世一」寶座，她不諱言今次也是抱着不想大熱倒灶的心情作戰，「我不想輸得這麼難看，落後很多也只能一劍一劍打。我覺得自己的水平不止於此，可以打得好一點，怎料到不小心就追回來了」。

作為港隊「三朝元老」，江旻憓在前屆里約奧運打入16強，東京奧運8強止步，對於今屆巴黎奧運一路闖關，她笑言4強獲勝後有鬆一口氣，「有放鬆一點，因為我不想打銅牌戰，但更不想拿銀牌」，今次江旻憓終於笑到最後，不用再為表現欠佳道歉。她又稱在巴黎大皇宮作賽感覺特別，「在大皇宮比賽是我的夢想，這裏歷史悠久亦很漂亮，而且今次有觀眾，很感激他們來看比賽」。

兩度膝蓋前十字韌帶斷裂

教練：每分鐘經歷艱苦時刻

江旻憓於2017及2019年兩度膝蓋前十字韌帶斷裂，過去被問到傷勢只是說「膝蓋好傻」並輕輕帶過，但其羅馬尼亞籍教練Tavi（Octavian-Petru Zidaru）卻指愛徒克服重重困難，成為奧運冠軍之路絕不易行，「我在2015年來港，看她一路走來很辛苦，她經歷十字韌帶的傷患需要開刀，她不是每日、而是每分鐘都在經歷艱苦時刻，我為她感到非常自豪」。

30歲的江旻憓在奧運登頂，Tavi堅信只是一個開始，「我會告訴她相信自己，因為她的奧運之旅還沒結束，她有能力再做一次（贏冠軍）」。江也感激Tavi的教導，形容恩師為全世界最熱愛劍擊的人，「我可以做他的徒弟，幫他完成奧運冠軍的夢想，我覺得沒有對不起他」。

江旻憓的獎牌收藏中尚欠亞運及世界賽的金牌，Tavi笑言「大家不要忘記2026年，我們還會在香港打世界賽」。不過江旻憓未有想得太遠，更高聲嚷着「待明天起牀再算，我不想2026年的事了」。