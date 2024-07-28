熱氣球初升地燃點 開幕聖火升天 港隊第82隊登場 法國名宿齊任火炬手

繼1924年後，巴黎相隔100年再辦夏季奧運，是次開幕禮選址當地著名地標塞納河沿岸約6公里的路線，乃首次移師比賽場館以外舉行。當地奧組委在開幕禮前嚴陣以待，將沿岸列為安全警戒區，傳媒進入夏樂宮媒體中心亦要經過多重安檢。

國家隊偕4國同船亮相

開幕禮表演按不同主題分成12個章節，包括早段播放開場片段、美國天后Lady Gaga獻唱及飛機匯演巡遊等，乘坐開篷遊船的各支參賽隊伍代表穿過添上奧運雕刻的奧斯特利茨橋後在塞納河登場。一如以往，首先出場為奧運發源地希臘代表團，由NBA球星「字母哥」安迪度高安普任持旗手，緊接是連續3屆參賽的難民奧運代表隊，之後則按法文名字順序出場。各隊船隻大小不一，並會多於一隊同舟亮相；中國隊由乒乓星將馬龍及韻律泳將馮雨任持旗手，成為第41支登場的代表團，並與加拿大、喀麥隆、中非共和國及智利代表團同船。

伙何詩蓓任港旗手 張家朗為河上揭幕興奮

排第82隊登場的港隊，與前後兩隊的洪都拉斯和匈牙利隊同船出場。連續兩屆任持旗手的劍擊代表張家朗，與「女飛魚」何詩蓓共同手持大型特區區旗，其間不時向河岸的觀眾揮手。其他在船上的港將包括三鐵代表伍泰龍、羽毛球女將盧善恩等，沿途也揮動手上小型區旗，表現雀躍。張家朗登船前接受本地電視台訪問時說：「第一次不是在運動場（舉行開幕禮），不知安排會如何，只知在船上，有點期待。」

運動員進場環節隨東道主法國隊壓軸出場後完結。入夜後，出席典禮的國際奧委會主席巴赫其後在地標艾菲爾鐵塔前的夏樂宮致辭，並由法國總統馬克龍宣布今屆奧運正式揭幕。

在最後階段的火炬傳遞中，曾參與開場片段的法國足球名宿施丹再次現身，並將火炬交予曾14次奪法網男單冠軍的西班牙「泥地王」拿度，火炬之後經過「細威」莎蓮娜威廉絲、美國著名百米飛人劉易斯、羅馬尼亞體操名將歌曼妮芝、法籍籃球名人堂成員柏加等體壇名將手中，最後由兩名法國隊奧運金牌健兒泰迪連拿與皮歷，在歷史上首次升高熱氣球的杜樂麗花園，將聖火燃點連接大型熱氣球的奧運主火炬台；熱氣球升上半空照耀巴黎，加上最後由加拿大法裔樂壇天后Celine Dion復出高唱法語名曲Hymne al'amour，標誌賽事正式展開。