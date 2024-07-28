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2024年7月28日星期日
江旻憓為港奪今屆首獎牌 女子重劍個人賽取突破 寫個人奧運最佳成績
多個商場直播江旻憓比賽 氣氛熱鬧掌聲不斷
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何詩蓓戰200自無懼澳洲雙妹 任港隊旗手成爭金最強動力
趙顯臻賽艇單人雙槳梗頸四 今轉戰復活賽
港柔道女將王嘉莉初奧負奧地利選手 32強止步
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地球另一端同辦開幕禮 大溪地陽光燦爛成對比
奧運快遞：日本男排負德國出師不利
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體壇快訊：金牛負廣西吞第3敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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